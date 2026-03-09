長途飛行怎麼睡？空服員曝「最強選位」祕訣：這5排最安靜

一名空服員分享了機上最佳選位建議。示意圖。（圖／123RF）

一名資深的維珍大西洋航空空服員，與AllClear Travel Insurance合作，針對旅客在長途夜間航班上難以入睡的問題，分享了最佳選位建議。她指出，選擇機翼上方的座位能減少顛簸感，避免緊急出口排座位因易受冷及人流干擾，並推薦經濟艙前後各五排作為理想安眠區域。

機翼上方減少顛簸 前排更易入睡

外媒指出，空服員表示，機翼上方座位因接近飛機重心，能有效降低顛簸與震動，遠離常見的飛行不適。若機翼區已滿，則建議選擇較前排位置，因越靠前，顛簸感越小。她強調：「坐在機翼上方通常是飛機上最平穩的位置。」此外，靠前位置還能較早下機，節省寶貴時間。

緊急出口排座位 空間與舒適度需權衡

雖然緊急出口排座位擁有額外腿部空間，但空服員提醒，這些座位常因機型較舊而較冷，且鄰近廁所，人流頻繁，影響休息品質。她表示：「在某些老舊機型，緊急出口排可能會相當寒冷。如果你怕冷，建議避免選擇這些座位。」同時，這些座位常需在空間與噪音間做出取捨，旅客應審慎考量。

經濟艙前五排與後五排 安靜又方便

根據空服員經驗，經濟艙前五排與後五排通常遠離廚房、廁所與緊急出口，能減少人員走動與噪音干擾。她說：「從經濟艙前方數來第五排最佳，因可優先選擇餐點，且更靠近前方，顛簸感較低。」此外，這些位置讓旅客能在機組人員發餐時先行獲得服務，也有利於旅程結束後快速下機。

規畫與準備 提升機上睡眠品質

空服員建議，旅客應事先規劃，包括避免睡前進食過量、攜帶耳塞與眼罩，以及與平日作息同步的睡眠時長。她強調：「夜間長途航班時，不妨向空服員索取備用毛毯，讓自己更舒適。你會驚訝有多少旅客會打呼，但耳塞是阻絕噪音的救星。」這些做法將有助於提升機上睡眠品質，讓旅客精神飽滿迎接旅程。

TVBS新聞網