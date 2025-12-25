春節機票買氣漲2成 台人最愛去這三個城市

台灣一份機票銷售數據顯示，明年春節機票買氣較今年春節成長超過2成，顯示民眾利用長假期安排出國行程的需求更加提升。圖為桃園機場。(報系資料照)

明年農曆春節 ，台灣總計有9天假期，業者說，明年農曆春節機票 買氣較今年成長2成，東京、曼谷、大阪為最熱門航點。日本 航點佔前10大航點的一半，韓國需求亦強勁。票價最高時段為2月14日至18日。

明年農曆春節連假從明年2月14日至明年2月22日，共有9天連假，不少旅客在農曆春節期間選擇出國。

根據易遊網發布的新聞稿，機票銷售數據顯示，明年春節機票買氣較今年春節成長超過2成，顯示民眾利用長假期安排出國行程的需求更加提升。

易遊網表示，10大人氣航點依序為東京、曼谷、大阪、首爾、沖繩、香港、上海、釜山、福岡與名古屋，其中日本航點就佔一半席次，東京更連續多年穩坐冠軍寶座。

此外，易遊網表示，韓國在春節時的需求一樣強勁，首爾春節票價與2月中上旬出發相比漲幅近5成，釜山更出現接近翻倍的明顯漲幅，高於以往水準，反映春節檔期韓國航線供需緊俏、旅遊熱度持續升溫的市場趨勢。

易遊網分析，整體春節的機票與2025年春節相比未有明顯調漲現象，若以市場需求量最大的東北亞航線來看，票價最高的出發時段集中在連假首日至初二期間（即2月14日至2月18日），中位數票價約落在2萬7000元(台幣，下同，約858美元)左右，屬「無須請假」的熱門區段，多數航班餘位已相當有限。

易遊網說，尤其需求最為旺盛的日本航線，目前春節期間多數航班機位已幾近飽和，仍有意安排春節赴日旅遊的民眾，建議出發日可提前至2月12日，或延後至2月19日之後的假期後段，雖涵蓋上班日區間，但可增加航班選擇並降低票價壓力，相較於連假高峰的區段，票價可便宜約7000至8000元，對價格敏感型旅客更具吸引力。

另外，LINE旅遊日前發布「2025 旅遊趨勢觀察」，綜觀今年的數據，出國旅遊的用戶行為呈現3大明顯趨勢，包含設定明確條件加快旅程規劃、消費選擇更重視價值表現，以及對安心與透明度的需求持續提升。

LINE旅遊認為，在短天數與機動性規劃的出遊情境中，國旅則以其便利性與低門檻，成為最務實、最容易啟動的旅行解方。