日本天主教老農赴台徒步環島朝聖 穿短袖住教堂成台日交流動人風景

記者魯永明／嘉義即時報導
來自日本北海道、77歲老農大野正晴，以徒步環島方式走進台灣人的視野。（記者魯永明／攝影）
台日觀光疫情後重新熱絡，不只台灣人熱愛赴日旅遊，愈來愈多日本人也選擇深入台灣、用自己步伐，認識這座美麗島嶼。最近，來自日本北海道、77歲老農大野正晴，以徒步環島方式走進台灣人的視野，他的行腳故事溫暖不少人。日前徒步走到嘉義市，入住天主教嘉義教區聖若望主教教堂，參加周日彌撒。台灣教友熱情讓他印象深刻，彌撒後與大家打成一片，笑聲不斷。

大野正晴是虔誠的天主教徒，這趟旅程預計花3個月完成。他背著沉甸甸的大背包，裡頭裝著食物、衣物與生活用品，手上拿著一張手繪行程的台灣地圖，密密麻麻的筆記寫滿他對旅程的期待。雖然不會說中文，但他靠著手機翻譯與當地民眾交流，英日文切換自如，旅途中毫無隔閡。

大野正晴說，他多次到台灣，最喜歡台灣人的善良與真誠，「走到哪裡，都有人主動幫忙、問候、打氣」，讓他的旅程充滿溫度。來自北海道大野不怕冷，即使台灣進入冬季，他仍穿著短袖輕鬆上路。他到嘉義期間，碰上冬季聯盟棒球賽，特地走到嘉市立棒球場，觀戰日本球隊比賽，邊看球邊替日本年輕選手加油。

教友們看到他高齡仍精神矍鑠，佩服不已。有人感嘆，「77歲還能徒步環島，真是典範！」教友們特別為他祈禱，祝福他「台灣環島朝聖之旅」一路平安順利。大野正晴表示，「台灣自然風景、美食、人情味，都讓我覺得這趟旅程太值得了」。

來自日本北海道、77歲老農大野正晴，以徒步環島方式走進台灣人的視野日前徒步走到嘉義市，入住天主教嘉義教區聖若望主教教堂。（記者魯永明／攝影）
來自日本北海道、77歲老農大野正晴，以徒步環島方式走進台灣人的視野，日前徒步走到嘉義市，入住天主教嘉義教區聖若望主教教堂，參加周日彌撒。（記者魯永明／攝影）

