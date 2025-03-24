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香港航班禁用充電器 下月起禁放行李架

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2月20日香港航空一架空中巴士A320客機由杭州蕭山機場起飛返香港途中，疑因一個放置在行李架內的外置充電器起火，煙霧蔓延整個機艙。（視頻截圖）
2月20日香港航空一架空中巴士A320客機由杭州蕭山機場起飛返香港途中，疑因一個放置在行李架內的外置充電器起火，煙霧蔓延整個機艙。（視頻截圖）

香港航空一架由杭州飛往香港的客機，於20日下午在飛行途中懷疑有外置充電器（行動電源、充電寶），在機艙行李架自燃起火，幸機組人員及乘客合力成功將火撲滅，最終客機緊急改道並安全降落福州機場。就近期發生多宗類似的安全事故，民航處24日宣布更新相關規管，由4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器，亦不得把外置充電器放置於行李架上。 

大公報報導，民航處表示，非常關注近期多宗懷疑與飛機乘客攜帶和使用鋰電池外置充電器有關的安全事故。繼上月發出通告提醒航空業界須嚴格執行對乘客攜帶上機物品的相關規定後，民航處21日與本地航空公司的代表會面，24日發出新通告，更新對本地航空公司就航班乘客攜帶及使用外置充電器的要求及規管，以進一步提升航空安全。

根據最新要求，本地航空公司除須符合國際民用航空組織就飛機乘客攜帶上機物品的相關規定外，由4月7日起，乘客不得在航班上使用外置充電器為其他便攜式電子裝置充電，和／或為外置充電器充電；以及不得把外置充電器放置於行李架上。民航處建議市民如有疑問，在乘搭航班前可向相關航空公司確定有關的最新規定。民航處會繼續與相關單位保持緊密聯繫，積極跟進上述新規定的實施情況。

今次充電寶在飛機上起火可謂有驚無險，相關救火的片段連日在網絡廣傳。有乘客憶述，當發現火警時，機組人員迅速用盡三個滅火器，乘客又合力傾倒水和飲料將火撲熄，整個滅火過程持續近30分鐘。

資深電機及屋宇裝備工程師何永業早前推測，若充電寶曾受過外部衝擊如摔落地面，導致內部裝置受損，當氣壓及溫度變化時，可能引發自燃情況。此外，如果充電寶本身質量欠佳，且在飛機內長時間充電及放電，也有可能導致短路。

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