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日本擬調漲國際觀光旅客稅 可能3000或5000日圓

中央社東京27日綜合外電報導
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京都清水寺前遊客如織。(路透)
京都清水寺前遊客如織。(路透)

日本2019年起向訪日外籍客與出境旅客開徵每人1000日圓的國際觀光旅客稅（出國稅）。日媒今天報導，日本政府和執政黨正在評估調漲出國稅，盼擴充因應「觀光公害」的財源。

「讀賣新聞」報導指出，日本執政黨自民黨的相關會議已開始收集調整幅度及用途等相關意見，目前方案包含把現行稅額調高至3000日圓或5000日圓（約20美元或33.43美元）。

出國稅的用途，目前僅限於吸引遊客訪日的宣傳、修建度假勝地等國際觀光振興相關措施。

日本政府為了因應觀光客遽增帶來的「觀光公害」（overtourism），計劃擴大這項稅收的用途，包括改善觀光地區交通設施、加強機場建設等。

自民黨稅制調查會等方面未來經過討論後，日本政府規劃把這項計畫納入稅制改革大綱。

日本2019年1月起向搭機或搭船出境的旅客開徵出國稅，並把稅金直接納入機票或船票之中。這項稅收2023年度達到399億日圓，是2022年度的3倍左右，估計2025年度會增加到490億日圓。

日本政府觀光局估計2024年訪日外國客總數高達3686萬9900人，創統計史新高紀錄，日本人出國人數則為1301萬人。

日本政府希望2030年訪日遊客數量達到6000萬人，然而有些機場與觀光區的相關設備和環境，難以應付遊客湧入。

若訪日外國人進一步增加，可能會使「觀光公害」更加嚴重，因此日本政府有意透過提高出國稅增加財源，以便打造能達到前述目標的環境。

京都清水寺前遊客如織。(路透)
京都清水寺前遊客如織。(路透)

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