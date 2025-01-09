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搭飛機送禮有望升等？她實測達美航空地勤 結果很驚喜

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
一名女子要從拉斯維加斯搭機去紐約前，向機場櫃台地勤送了小禮物，意外獲得免費升等。(取材自unsplash@kadh)
一名女子要從拉斯維加斯搭機去紐約前，向機場櫃台地勤送了小禮物，意外獲得免費升等。(取材自unsplash@kadh)

搭機時獲得免費升等是許多人求之不得的小確幸，過去也有不少人在網路上分享訣竅，近日就有名女子實測「送禮物」的招數、給了櫃檯人員巧克力，沒想到竟真的獲得免費升等，她將過程拍成影片上傳到社群後引來超過77萬人觀看。

「每日郵報」報導，這位名叫安娜李（Anna Lee）的女子近日在TikTok上傳影片，她表示自己多年來都知道送櫃台人員小禮物就有機會獲得免費升等，但卻一直覺得這樣做令人尷尬，直到在一家大型航空公司擔任空服員的表弟告訴她「送禮物這招很不錯」，安娜才決定身體力行。

安娜在過完去年聖誕節後準備搭乘六小時的班機、從拉斯維加斯前往紐約，在登機前她購買了一盒巧克力，接著前往達美航空（Delta Airlines）報到櫃檯，影片中能見到櫃台人員感到相當驚訝，隨後安娜主動詢問「升級艙等需要多少錢？」，令她驚訝的是，收到巧克力的櫃台人員好心地幫她從經濟艙免費升等，代表送巧克力這招確實有用。

突如其來的收穫讓安娜表示「我只是想嘗試一下，從沒想到會升級，我很感激工作人員最終幫我免費升等，我不敢相信這真的有效」。

@banannanycc

Actually looking forward to my 6 hr flight now @delta

♬ original sound - Anna

此外，安娜表示自己聽說航空公司有時需要重新調整座位安排來確保飛機的平衡，她表示「如果飛機後方的乘客太多，他們會免費將一些人升級到前面的艙等」，而送巧克力讓安娜成為被選中的人之一，她直呼「有時候嘗試一下沒有壞處」。

安娜的TikTok影片目前吸引超過77萬次觀看，不少人留言證實送小禮物確實有機會獲得意想不到的收穫，有人表示「我的父親是一名機師，他總是教我拿甜甜圈或任何小零食送給空服員和登機口人員」，也有人表示「我的男友是名空服員，他教我每次飛行時都帶上星巴克禮品卡作為禮物，並起飛前交給空服員，這樣通常會獲得額外的零食或飲料」。

搭機想被免費升等怎麼做？　她實測「送櫃台小禮物」結果曝

TVBS新聞網

TikTok 星巴克 聖誕節 達美航空

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