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搭台鐵遺失行李「宜蘭-花蓮」僅4小時寄回 法友人稱羨

記者胡瑞玲／台北即時報導
有旅客將行李遺忘在台鐵列車上，後續透過申請付費迴送快速取回行李，除感嘆行李沒被他人拿走，也感謝台鐵輕切有效率的服務。台鐵示意圖。(記者黃義書／攝影)
有旅客將行李遺忘在台鐵列車上，後續透過申請付費迴送快速取回行李，除感嘆行李沒被他人拿走，也感謝台鐵輕切有效率的服務。台鐵示意圖。(記者黃義書／攝影)

旅客搭乘台鐵不慎遺忘隨身物品的情況經常發生，網紅「法國的十萬個為什麼」今年1月搭車前往台東時，在花蓮站轉車的過程中，不慎將登機小行李箱遺忘在列車上，原以為需自行想辦法運送行李，卻意外發現台鐵有運送服務，且僅花30元(新台幣，下同，約0.96美元)運費，當天晚上11時就收到行李箱，對於行李沒被偷，且台鐵貼心又有效率的服務，直呼「台灣太神奇了」，同行的法國友人也感嘆，如果是在法國，站務人員才不會理會。

網紅「法國的十萬個為什麼」日前在社群上分享一則暖心事件，幾個月前他帶著法國友人搭台鐵從宜蘭到台東，途中花蓮站轉車時，因為擔心友人低空飛過超大件行李標準的衝浪板包，在搬運時會碰撞到他人，因此一直注意其他乘客，卻遺忘放在座位上方行李架上的小型登機箱，直到坐上往台東的火車約20分鐘才猛然想起。

「法國的十萬個為什麼」表示，由於該行李箱裝旅行中必備的換洗衣物，因此當下不斷思考如何最快拿回行李箱，認為列車若開回宜蘭，只能請宜蘭的朋友協助領取，再用黑貓寄送到台東附近的超商

沒想到，通報台鐵不久後，就接到專人致電討論如何協助，這時也才知道台鐵有遺失行李寄送服務。「法國的十萬個為什麼」說，晚間7時抵達台東火車站後，就在服務台填寫單據，心想行李箱寄送至少也要新台幣150、200元，沒想到10公斤以下行李僅需付30元，而且僅4小時，晚間11時就送到車站，讓他驚嘆「一切都太有效率、太順利、太方便了」。

同行的法國友人見狀也有感而發指出，若這情況發生在法國，這物人員應該不會理會，「才沒在管你」，最多找到叫你自己去拿；但「法國的十萬個為什麼」也呼籲，不管在哪搭乘大眾運輸都要多注意隨身行李，但也感嘆台灣真是太不可思議，真的讓人好安心，也感激台鐵親切的服務人員。

對此，台鐵公司說明，1月28日花蓮站旅客嚮導員於第228次例行性的清車作業時，拾獲一只行李箱，因外觀均無聯絡資料，故先放置於遺失品保管區，約莫5時左右，該站服務台告知，第324次車長請求協尋旅客在第228次遺落一只白色行李箱，並提供旅客聯絡資料。

該站陳姓助理站務員後續撥打旅客電話，並確認行李箱外觀與大小及遺失車次後，詢問旅客後續是否會再回花蓮站，旅客告知不會再回花蓮會直接往台東，但可以請宜蘭的朋友去花蓮領。

站方在了解旅客行程後，建議旅客，目前在台鐵的遺失物尋獲若無法到該站領取，可以申請迴送但會收取費用，經旅客表示欲至台東站領取遺失物，隨後旅客也於台東車站服務台申請遺失品迴送，當日花蓮站隨即以最近適宜的第4556次列車，順利地幫旅客於當日晚送達台東站，旅客後續也在翌日順利領回行李箱。

台鐵統計，今年截至12月27日止，遺失物計拾獲8萬8865件，領取4萬9130件，超過50%，其中申請迴送服務有1萬4200件，約占領取案件29%，顯示旅客對此項服務的肯定。台鐵使用行李列車或傳遞公文列車特別遞送遺失品，最快當日或翌日即可送達指定站。

先前有民眾認為，親自到車站申請付費迴送很不方便，建議開放線上申請。台鐵表示，為服務旅客，已計畫運用現正建置的資訊大平台系統，納入遺失品協尋功能，加速遺失品尋獲及遞送時間，持續優化此項服務。

台鐵提醒，旅客於乘車期間需妥慎保管財物、隨身物品及行李，避免遺留於車廂或站區，除確保個人財產安全，也可減輕台鐵服務人員負擔，維持旅客服務效能。

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