「米其林」也來推薦住宿 首次發布酒店「星鑰」評級

「米其林指南」8日首次發布酒店「星鑰」評級。（新華社資料照片）

「米其林指南」8日首次發布酒店「星鑰」評級，首批「星鑰」酒店當天在巴黎揭曉。

「米其林指南」的酒店「星鑰」評級同米其林餐館的評級方式類似，也分為三個等級。獲得米其林一星鑰的酒店被認為將「開啟一次美好獨特的住宿體驗，不容錯過」，米其林二星鑰的酒店被認為將「開啟一次驚喜非凡的住宿體驗，值得繞道前往」，米其林三星 鑰的酒店則被認為將「開啟一次畢生難忘的住宿體驗，值得專程前往」。

「米其林指南」國際總監普勒內克公布首批「星鑰」酒店評選結果，他表示評選嚴格按照「米其林指南」的酒店評級標準進行，不會以酒店現有的標識如通常的酒店星級等作為評選依據。

據介紹，「米其林指南」的酒店「星鑰」評級考察內容大致為：是否為值得前往的住宿目的地，能為當地旅行體驗做出貢獻；建築和室內設計是否卓越；服務、舒適度和維護方面的品質和穩定性是否較高等。

當天發布的首批「星鑰」酒店聚焦法國，24家法國酒店獲得米其林三星鑰，38家法國酒店獲得米其林二星鑰，127家法國酒店獲得米其林一星鑰。隨著巴黎奧運 會即將到來，「星鑰」酒店的發布將有助於旅行者挑選法國酒店。

法國媒體稱，首批「星鑰」酒店基本都在意料之中。巴黎有9家米其林三星鑰酒店，其中一些酒店已經聞名遐邇，如巴黎喬治五世四季酒店、巴黎麗茲酒店等。位於法國東南部的滑雪勝地庫爾舍韋勒擁有兩家米其林三星鑰酒店。

「米其林指南」今年將陸續公布其他國家的「星鑰」酒店，目前已確定發布日期的國家有美國、西班牙、義大利 和日本。