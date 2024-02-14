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「熟女」探險旅遊正熱門 65歲獨旅快速增加

中央社／華盛頓14日電
40歲以上熟女正逐漸主宰旅遊市場。示意圖。（Unsplash／ Tavis Beck）
40歲以上熟女正逐漸主宰旅遊市場。示意圖。（Unsplash／ Tavis Beck）

40歲以上熟女正逐漸主宰旅遊市場。透過全球旅遊公司預定的遊客中，超過5成是女性。65歲女性更是獨自旅行增幅最大的群體，度過嚴重的疫情，「起身而行」的潛在潮流正在蔓延。

根據探險旅遊貿易協會（Adventure Travel Trade Association）數據，全球旅行社的客戶中，57%為女性。若旅行社由女性主導，數字更會攀升到64%。預計到2032年，全球探險旅遊產值將達到2兆美元，女性更是主要參與者。

專門提供僅限女性團體旅遊的「熱愛冒險女性」（Women High on Adventure Travel）聯合創辦人芙利斯（Allison Fleece）向華盛頓郵報（Washington Post）表示，確實看到許多40多歲與50多歲的旅者優先考慮自己的冒險旅遊。

年齡超過65歲的女性更是近期獨自旅行增幅最大的群體，從2019年的4%，增加到2022年的18%。「女性探險」（Adventure Women）行銷總監馬許（Kristi Marsh）說，新冠肺炎（COVID-19）疫情期間損失慘重，現在有種「立即起身而行」的潛在潮流。

探險旅遊的形式百百種，除了徒步旅行，了解當地文化、和當地人互動，或是體驗設施齊全的自然環境、瑜珈靈修都是非常受歡迎的行程。對於熱愛探險的熟女而言，獨旅或攀高不是問題，她們更想探索這個世界與生命意義。

儘管許多探險旅遊費用不便宜，但許多熟女仍樂此不疲，44歲發現探險旅遊樂趣、現年51歲的麥柯伊（Teri McCoy）就說，旅遊給她動力、協助她成長，她將旅遊列入財務規畫的一部分，「這不是隨便決定的」。

疫情 華盛頓郵報 新冠肺炎

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