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2024都柏林國際旅展 愛爾蘭參議員造訪台灣館

中央社／倫敦29日專電
都柏林國際旅展26日開幕，愛爾蘭交通部政務次長錢伯斯（左2）出席致詞，駐愛爾蘭代表楊子葆（左1）邀請錢伯斯訪問台灣。（駐愛爾蘭代表處提供）
都柏林國際旅展26日開幕，愛爾蘭交通部政務次長錢伯斯（左2）出席致詞，駐愛爾蘭代表楊子葆（左1）邀請錢伯斯訪問台灣。（駐愛爾蘭代表處提供）

都柏林國際旅展26至28日舉行，約3萬人次參觀，台灣設立台灣館呈現多元旅遊資源，造訪台灣館的政要有愛爾蘭參議員霍爾肯（Gerry Horkan）、立陶宛駐愛爾蘭大使古丁納斯（Marijus Gudynas）等人。

愛爾蘭交通部政務次長錢伯斯（Jack Chambers）出席旅展開幕典禮；台灣駐愛爾蘭代表楊子葆在錢伯斯致辭後，趨前邀請錢伯斯訪問台灣。

都柏林國際旅展（Holiday World Show Dublin）台灣館由交通部觀光署及外交部支持設立，同時推廣觀光署的「故事台灣」及「加速擴大吸引國際觀光客」方案，並分享在台度假打工、台灣獎學金等。

雲門舞集5月將赴愛爾蘭演出，14至15日參加「都柏林舞蹈節」（Dublin Dance Festival）、帶來舞碼「十三聲」，旅展台灣館也提供相關資訊。

楊子葆在台灣館推介台灣豐富的人文與自然地理風貌，並接受愛爾蘭在地podcast節目Perspectives with Neilo專訪。

台灣館並有愛爾蘭台灣華語文學習中心主任劉淑慧現場揮毫，推廣正體字及台灣的華語文學習。

台灣館另提供品嚐台灣零食點心及品飲噶瑪蘭威士忌，以及製作富有春節特色的龍年小提燈。

愛爾蘭參議員、國會友台小組成員霍爾肯（左2）與立陶宛駐愛爾蘭大使古丁納斯（左3）...
愛爾蘭參議員、國會友台小組成員霍爾肯（左2）與立陶宛駐愛爾蘭大使古丁納斯（左3）在都柏林國際旅展26至28日舉行期間，參觀台灣館。（駐愛爾蘭代表處提供）

觀光 立陶宛 參議員

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