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7.6萬張香港免費機票今起登記 網友：超順暢1分鐘完成

記者羅建怡／即時報導
香港國際機場飛遇世界鉅賞今起在台開跑。（圖：香港機場管理局提供）
香港國際機場飛遇世界鉅賞今起在台開跑。（圖：香港機場管理局提供）

香港國際機場（Hong Kong International Airport）今起推出的「飛遇世界鉅賞」機票禮遇送贈活動，將送出約7萬6000張由台北、高雄、台中直飛香港來回經濟艙機票，成為網路熱門話題，今天有不少網友搶先登錄，紛紛讚道，「網路不塞車，一分鐘搞定」，「活動超有誠意」。

此免費機票由香港機場管理局贊助，將經國泰航空、香港航空、HK Express、大灣區航空送出。

全面翻新的精品購物區，設有三家兩層高的旗艦店，為旅客提供多樣化的購物選擇。（圖：...
全面翻新的精品購物區，設有三家兩層高的旗艦店，為旅客提供多樣化的購物選擇。（圖：香港機場管理局提供）

「飛遇世界鉅賞」機票禮遇活動，今年3月起分階段向世界各地旅客送出一共50萬張來回香港免費機票。贈送機票活動繼在東南亞市場推出後，陸續於中國內地、東北亞及其他市場進行，為期約6個月。獲取免費機票的旅客亦可在香港享有由香港機管局業務夥伴提供的酒店住宿、購物及娛樂優惠。

香港機場管理局首席營運總監張李佳蕙表示，香港國際機場客運量已恢復至疫情前的60%，機場亦新設許多不同設施及服務，正期待更多台灣旅客到訪，體驗機場新面貌。

兒童遊戲互動空間多元且豐富的主題區域，創造孩童愉快的旅行經驗。（圖：香港機場管理...
兒童遊戲互動空間多元且豐富的主題區域，創造孩童愉快的旅行經驗。（圖：香港機場管理局提供）

新設施包括「天際走廊」，是全球最長機場禁區行人天橋，旅客可透過玻璃幕牆及地板感受飛機在腳下滑行經過；全面翻新的精品購物區，設有三家兩層高的旗艦店，為旅客提供琳瑯滿目的購物選擇；全新24小時美食廣場、兒童遊戲空間，以及登機閘口前不同主題的設施所帶來的多元體驗，都讓香港國際機場成為旅遊香港必訪清單之一。

相關資訊可查：https://bit.ly/44uKXDo

香港 東南亞 疫情

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