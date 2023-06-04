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國際航協：鬆綁旅遊限制 有利兩岸航空市場發展

中央社／伊斯坦堡4日專電

國際航空運輸協會（IATA）今天在土耳其伊斯坦堡舉行的業界年會中表示，有注意到兩岸目前旅遊互訪仍有限制，鼓勵雙方儘早鬆綁，以利航空市場發展。

IATA北亞地區副總裁解興權告訴中央社記者：「我們做民用航空的，期望能夠盡快地恢復，因為只有恢復、才有交流，特別是經貿方面。」

解興權說，上個月IATA在中國北京召開的兩岸航空業協調會中，台灣業者如長榮和華航表現亮眼，航班量已回復到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情前的7成。

不過，解興權指出，由於台海旅遊仍有限制，「兩岸的載客率還是上不來」。

解興權並主動提及台灣民航局上個月對國際及兩岸航線客運量的推估，認為數字其實可以更樂觀。

民航局指出，今年國際及兩岸航線客運量可望恢復至疫情前2019年的40%至60%，明年達到65%至80%，樂觀情境的預估是2025年恢復到2019年的水準。

兩岸旅遊陷入僵局，陸委會本週說，兩岸觀光對等開放必須先循「小兩會」協商，解決現有的兩岸觀光交流問題，這無關任何政治前提；透過既有機制協商，不難達成共識，可早日促成雙向觀光開放。

針對中國國台辦聲稱，恢復兩岸旅遊不需要協商。對此，交通部長王國材指出，當時是中國先發布禁止自由行及團體旅客赴台，如果現在沒有限制，「應該大聲說出來」。

根據IATA報告，中國在今年1月解封後，亞太地區航空公司的需求增長了近3倍；4月時，客運量比去年同期增長192.7%，運力增長145.3%，載客率則增長13.2個百分點，達到81.6%。

IATA今起3天舉辦航空業年會，除了預測疫後市場前景，也將討論減碳及永續等議題。IATA在全球約有300家航空公司成員，定期國際航班客運量占全球的83%。

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