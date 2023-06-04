國際航協：鬆綁旅遊限制 有利兩岸航空市場發展

國際航空運輸協會（IATA）今天在土耳其伊斯坦堡舉行的業界年會中表示，有注意到兩岸目前旅遊互訪仍有限制，鼓勵雙方儘早鬆綁，以利航空市場發展。

IATA北亞地區副總裁解興權告訴中央社記者：「我們做民用航空的，期望能夠盡快地恢復，因為只有恢復、才有交流，特別是經貿方面。」

解興權說，上個月IATA在中國北京召開的兩岸航空業協調會中，台灣業者如長榮和華航表現亮眼，航班量已回復到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 前的7成。

不過，解興權指出，由於台海旅遊仍有限制，「兩岸的載客率還是上不來」。

解興權並主動提及台灣民航局上個月對國際及兩岸航線 客運量的推估，認為數字其實可以更樂觀。

民航局指出，今年國際及兩岸航線客運量可望恢復至疫情前2019年的40%至60%，明年達到65%至80%，樂觀情境的預估是2025年恢復到2019年的水準。

兩岸旅遊陷入僵局，陸委會本週說，兩岸觀光 對等開放必須先循「小兩會」協商，解決現有的兩岸觀光交流問題，這無關任何政治前提；透過既有機制協商，不難達成共識，可早日促成雙向觀光開放。

針對中國國台辦聲稱，恢復兩岸旅遊不需要協商。對此，交通部長王國材指出，當時是中國先發布禁止自由行及團體旅客赴台，如果現在沒有限制，「應該大聲說出來」。

根據IATA報告，中國在今年1月解封後，亞太地區航空公司的需求增長了近3倍；4月時，客運量比去年同期增長192.7%，運力增長145.3%，載客率則增長13.2個百分點，達到81.6%。

IATA今起3天舉辦航空業年會，除了預測疫後市場前景，也將討論減碳及永續等議題。IATA在全球約有300家航空公司成員，定期國際航班客運量占全球的83%。