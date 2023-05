國泰航空被爆歧視 空服員私下抱怨「不會說英文不配拿毛毯」

國泰航空。(本報資料照片)

近日有中國網友在小紅書上舉報國泰航空(Cathay Pacific Airways)空服員歧視 非英語乘客,登上了微博熱搜。

一名網友稱,5月21日搭乘國泰航空CX987航班,由成都飛往香港 ,恰好坐在最後一排乘務員準備餐食及休息之處。該網友描述,國泰空服員在飛行過程中,不間斷使用英語、粵語抱怨乘客:「If you cannot speak blanket, you cannot have it」(如果他們不會說毛毯的英文, 那他們就不配毛毯)、「Carpet is on the floor」 (地毯是在地上)。

網友稱,「應該是前排旅客努力使用自己會的英文單詞想要向這些『只會英文的』乘務員拿毛毯,結果反被取笑。」此外,前排的乘客在嘗試用英文詢問空乘如何填寫入境卡時,同樣得到無比不耐煩的回答。

國泰航空在北京 時間22日晚聲明:「已知悉有關旅客在國泰航班CX987上的不愉快經歷,對此深表歉意。國泰航空一直以來致力於為旅客提供高品質的服務,對於此次事件高度重視。我們已經聯繫相關旅客進一步瞭解情況,並會進行嚴肅調查處理。」