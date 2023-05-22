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國泰航空被爆歧視 空服員私下抱怨「不會說英文不配拿毛毯」

世界新聞網／輯
國泰航空。(本報資料照片)
國泰航空。(本報資料照片)

近日有中國網友在小紅書上舉報國泰航空（Cathay Pacific Airways）空服員歧視非英語乘客，登上了微博熱搜。

一名網友稱，5月21日搭乘國泰航空CX987航班，由成都飛往香港，恰好坐在最後一排乘務員準備餐食及休息之處。該網友描述，國泰空服員在飛行過程中，不間斷使用英語、粵語抱怨乘客：「If you cannot speak blanket, you cannot have it」（如果他們不會說毛毯的英文， 那他們就不配毛毯）、「Carpet is on the floor」 （地毯是在地上）。

網友稱，「應該是前排旅客努力使用自己會的英文單詞想要向這些『只會英文的』乘務員拿毛毯，結果反被取笑。」此外，前排的乘客在嘗試用英文詢問空乘如何填寫入境卡時，同樣得到無比不耐煩的回答。

國泰航空在北京時間22日晚聲明：「已知悉有關旅客在國泰航班CX987上的不愉快經歷，對此深表歉意。國泰航空一直以來致力於為旅客提供高品質的服務，對於此次事件高度重視。我們已經聯繫相關旅客進一步瞭解情況，並會進行嚴肅調查處理。」

國泰航空創辦於1946年，總部設在香港大嶼山，是香港第一所提供民航服務的亞洲航空公司。國泰航空以香港國際機場作為樞紐，旗下的子公司包括國泰港龍航空及華民航空。

有網友發帖稱國泰航空空乘歧視非英語旅客。（取材自小紅書）
有網友發帖稱國泰航空空乘歧視非英語旅客。（取材自小紅書）

香港 北京 歧視

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