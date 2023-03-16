我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

星宇航空和MLB道奇、NBA快艇合作 6月搭機有機會送球票

記者邱瓊玉／台北16日電
星宇航空同時與洛杉磯兩支最受歡迎的運動球隊簽約，成為2023年道奇隊及2023-2024年快艇。(圖:星宇航空提供)
星宇航空同時與洛杉磯兩支最受歡迎的運動球隊簽約，成為2023年道奇隊及2023-2024年快艇。(圖:星宇航空提供)

星宇航空即將於4月26日開航台北飛洛杉磯航線，台北時間16日更宣布與美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊，以及美國職籃NBA洛杉磯快艇隊展開合作。星宇航空表示，6月1日起，台北-洛杉磯往返航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，包括球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙等，頭等艙旅客還會將限量贈送例行賽球票。

星宇航空執行長翟健華表示，非常高興能同時與洛杉磯快艇隊及洛杉磯道奇隊合作，此舉不僅能拉近亞洲球迷與兩支人氣球隊的距離，也可讓球隊廣大的球迷們認識星宇航空。

洛杉磯快艇隊首席全球夥伴關係營運長 (Chief Global Partnerships Of-ficer) Scott Sonnenberg表示，非常榮幸能與星宇航空進行合作。

星宇航空宣布自6月1日起，台北-洛杉磯來回航線機上提供球隊主題備品。(圖:星宇航...
星宇航空宣布自6月1日起，台北-洛杉磯來回航線機上提供球隊主題備品。(圖:星宇航空提供)

洛杉磯道奇隊全球夥伴關係資深副總 (Senior Vice President, Global Partnerships) Corey Norkin則說，非常歡迎星宇航空加入道奇的大家庭，也十分期待星宇的台北-洛杉磯新航線。

星宇航空表示，6月1日起，台北-洛杉磯往返航班將推出多項球隊聯名系列機上備品，其中台北出發航段提供快艇隊主題備品，洛杉磯出發航段則提供道奇隊主題備品。旅客可於報到時，獲得球隊聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，於機上則有球隊紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒等，皆融入道奇隊與快艇隊的LOGO及主題配色。

此外，購買自台北出發來回機票的頭等艙旅客，還將限量贈送例行賽球票，旅客可主動向專屬客服提出想觀看的場次，即有專人協助安排預訂。

星宇航空宣布自6月1日起，台北-洛杉磯來回航線機上提供球隊主題備品。(圖:星宇航...
星宇航空宣布自6月1日起，台北-洛杉磯來回航線機上提供球隊主題備品。(圖:星宇航空提供)

星宇航空表示，台北-洛杉磯航線訂於4月26日開航，將以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，開航初期，一周五班，並將於6月份起增班為每日飛航。

洛杉磯 道奇 快艇

上一則

櫻花季提早報到 紐約市「最佳賞櫻地點」公開

延伸閱讀

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中機票翻漲近一倍 單程1500元增至2800元

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中機票翻漲近一倍 單程1500元增至2800元
場邊人語／一路過關 才能奪冠

場邊人語／一路過關 才能奪冠
洛杉磯多地 打破降雨紀錄

洛杉磯多地 打破降雨紀錄
美中12支高球隊 洛杉磯切磋球技

美中12支高球隊 洛杉磯切磋球技

熱門新聞

新加坡旅遊局表示，來自全球各地的短期旅客自7日起，可免費參加「新加坡獎勵」計畫下的項目，體驗新加坡的不同面向。示意圖。(新華社)

向國際旅客招手 新加坡推「免費導覽」體驗活動

2023-03-08 22:33
日本北海道新創岩谷技研打算用裝著氦氣的熱氣球，把人送上太空邊緣，而且這項服務並非只有億萬富豪才負擔得起。(美聯社)

日本新創推出太空熱氣球旅行 不是有錢人也搭得起

2023-03-09 13:03
南韓仁川機場內部設有多台自助報到機台。圖為疫情前所拍攝。（記者甘芝萁／攝影）

南韓仁川機場重啟免費轉機旅遊 盼提高旅客再訪率

2023-03-12 01:45
從中央公園的北端一直到南側，共有六個賞櫻地點。(取自中央公園Instagram)

櫻花季提早報到 紐約市「最佳賞櫻地點」公開

2023-03-15 22:40
路易威登2024早春女裝大秀將於5月24日在義大利馬焦雷湖博羅梅歐群島的巴洛克仙境Isola Bella舉辦。（圖：路易威登提供）

LV、DIOR大秀絕美祕境 孟買遺跡、私人島嶼開放參觀

2023-03-15 22:17
上海迪士尼10日全球首發亮相全新卡通形象「小熊貓美美」，在迪士尼樂園故事家雕像前舉行歡迎儀式。(取材自上海迪士尼度假區微博)

上海迪士尼新卡通形象 「小熊貓美美」全球首發亮相

2023-03-10 01:47

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半