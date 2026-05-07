灣區罐頭廠Del Monte關閉 農民獲聯邦資助砍42萬棵桃樹

Del Monte關閉後，加州農民將獲聯邦援助砍伐42萬棵桃樹。（美聯社）

據媒體SFGATE報導，隨著Del Monte Foods公司今年早些時候關閉其水果罐頭工廠，預計加州 中部的農民將獲得高達900萬元的聯邦援助，用於清除42萬棵粘核桃 樹（clingstone peach trees）。

Del Monte 於去年7月聲請第11章破產保護(Chapter 11)後，於今年4月永久關閉了位於莫德斯度（Modesto）和Hughson的罐頭廠。工廠關閉導致數百名工人失業，同時農民也因不知如何處置農作物而陷入困境。據「沙加緬度蜂報」（Sacramento Bee）3月報導，許多加州中部農民與Del Monte 簽訂的20年桃子種植合同被取消，面臨5.5億元的收入損失。

受此影響，加州議員代表團向聯邦農業部 尋求對果農的財政支持。上周，加州聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）及眾議員湯普森（Mike Thompson）、瓦拉道（David Valadao）在新聞稿中宣布，聯邦農業部已批准其請求，將在收穫季前向加州農戶支付費用，用於移除約3000畝的粘核桃樹。據新聞稿稱，減少5萬噸桃子的產量可幫助種植戶節省約3000萬元的損失。

瓦拉道在新聞稿中指出：「幾代以來，中谷（Central Valley）的家庭農場一直依賴Del Monte位於莫德斯度的加工廠來處理他們的桃子，該廠的突然關閉使種植戶面臨數千磅水果積壓且前路未明。」

謝安達、湯普森和瓦拉道連同另外39名國會議員，於3月致函農業部長羅林斯（Brooke Rollins），指出許多受影響的加州農戶都是世代經營的家庭農場，數十年來一直投資於果園。他們認為，必須援助這些農戶，否則將面臨「我國農業基礎遭受長期結構性損害」的風險。

「當一家加工廠關閉，5.5萬畝的水果突然無處可去，這絕非一個家庭農場所能獨自承受的，」湯普森在新聞稿中表明，「這筆資金是確保這些重要的多代傳承企業能夠維持運營的關鍵一步。」

總部位於洛迪（Lodi）的Pacific Coast Producers公司今年早些時候在法院批准出售Del Monte全部資產後，收購了其罐裝水果業務。據蜂報報導，Pacific Coast Producers公司曾與果農簽訂合同，計畫收購2.4萬噸桃子，但約5萬噸桃子將無法售出。