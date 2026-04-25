我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／阿爾卡拉斯宣布退出法網 手腕傷勢復原不如預期

才說加州不好 Bed Bath & Beyond又回來開店了

執行長馬斯克：Tesla無人駕駛計程車開始生產

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Tesla已開始生產Cybercab無人駕駛計程車。(tesla.com)
Tesla已開始生產Cybercab無人駕駛計程車。(tesla.com)

特斯拉執行長馬斯克24日宣布，Tesla已開始生產其Cybercab無人駕駛計程車（robotaxi），兌現了先前長期承諾的上市計畫。

聖荷西信使報報導，馬斯克在其社群媒體平台X上宣布了這項消息，而此時，特斯拉的全球銷量卻大幅下滑。這家電動車製造商先前曾宣布計劃從本月開始生產最新車型。該公司設想，這款外觀極具未來感的Cybercab將加入其Robotaxi網絡，由配備真人安全監控和不配備真人安全監控的車輛組成。

消息曝光後，在常規交易開始前的盤前交易時段，特斯拉股價上漲不到1%。今年初以來，該股已累計下跌17%。這款雙門雙座轎車兩年前發布時，沒有裝設方向盤和腳踏板–這意味著它需要獲得美國監管機構的某些豁免才能進行大規模生產。馬斯克曾表示，Cybercab的價格將比特斯拉旗下其他車款更親民，但具體售價目前尚不清楚。

特斯拉22日向投資人透露，其叫車業務正按計畫推進，將於今年上半年擴展至亞歷桑納州鳳凰城（Phoenix）、佛州的邁阿密（Miami）、奧蘭多（Orlando）和坦帕（Tampa），以及賭城拉斯維加斯。該公司去年在德州奧斯汀（Austin）啟動了Robotaxi服務，此後穩步擴張，包括本月初在達拉斯（Dallas）和休士頓（Houston）推出這項服務。特斯拉的總部，已從加州遷到德州的奧斯汀。

儘管該公司尚未透露車隊規模，也未披露有多少車輛在沒有車載安全監控的情況下運營，但其業務擴張速度仍然緩慢。馬斯克表示，該業務可能至少要到2027年才能實現實質獲利。

世報陪您半世紀

馬斯克 Robotaxi Tesla

上一則

柏克萊加大放映「造山者」談半導體交流與美台合作

下一則

靠近南第二、三街…聖荷西市中心停車場 可望改建可負擔房

延伸閱讀

加速市場布局 特斯拉「自駕計程車」Robotaxi進軍達拉斯、休士頓

加速市場布局 特斯拉「自駕計程車」Robotaxi進軍達拉斯、休士頓
自駕計程車上路？馬斯克宣布特斯拉Cybercab開始生產 38秒影片曝光

自駕計程車上路？馬斯克宣布特斯拉Cybercab開始生產 38秒影片曝光
特斯拉財報／上季獲利超標 預告續燒錢 今年資本支出大增至250億美元

特斯拉財報／上季獲利超標 預告續燒錢 今年資本支出大增至250億美元
特斯拉上季財報寫6大驚奇 今年將為AI投注250億美元

特斯拉上季財報寫6大驚奇 今年將為AI投注250億美元
馬斯克宣布AI5晶片投片 發文要謝台積電卻鬧了烏龍

馬斯克宣布AI5晶片投片 發文要謝台積電卻鬧了烏龍

熱門新聞

科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

2026-04-19 02:15
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
劉美賢與克麗斯蒂山口的巨型壁畫正式亮相，Oakland Ice Center外牆成為社區新景點。（讀者提供）

致敬兩代奧運金牌 劉美賢與克麗斯蒂山口登屋崙壁畫

2026-04-19 02:18

超人氣

更多 >
補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍

補充鉀不一定要吃香蕉 這蔬菜的含量多2倍
4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康
拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」

拍賣曾祖父收藏未果 捐贈後才知其中有「珍寶」
陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目

陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目
獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作