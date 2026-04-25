執行長馬斯克：Tesla無人駕駛計程車開始生產

Tesla已開始生產Cybercab無人駕駛計程車。(tesla.com)

特斯拉執行長馬斯克 24日宣布，Tesla 已開始生產其Cybercab無人駕駛計程車（robotaxi），兌現了先前長期承諾的上市計畫。

聖荷西信使報報導，馬斯克在其社群媒體平台X上宣布了這項消息，而此時，特斯拉的全球銷量卻大幅下滑。這家電動車製造商先前曾宣布計劃從本月開始生產最新車型。該公司設想，這款外觀極具未來感的Cybercab將加入其Robotaxi 網絡，由配備真人安全監控和不配備真人安全監控的車輛組成。

消息曝光後，在常規交易開始前的盤前交易時段，特斯拉股價上漲不到1%。今年初以來，該股已累計下跌17%。這款雙門雙座轎車兩年前發布時，沒有裝設方向盤和腳踏板–這意味著它需要獲得美國監管機構的某些豁免才能進行大規模生產。馬斯克曾表示，Cybercab的價格將比特斯拉旗下其他車款更親民，但具體售價目前尚不清楚。

特斯拉22日向投資人透露，其叫車業務正按計畫推進，將於今年上半年擴展至亞歷桑納州鳳凰城（Phoenix）、佛州的邁阿密（Miami）、奧蘭多（Orlando）和坦帕（Tampa），以及賭城拉斯維加斯。該公司去年在德州奧斯汀（Austin）啟動了Robotaxi服務，此後穩步擴張，包括本月初在達拉斯（Dallas）和休士頓（Houston）推出這項服務。特斯拉的總部，已從加州遷到德州的奧斯汀。

儘管該公司尚未透露車隊規模，也未披露有多少車輛在沒有車載安全監控的情況下運營，但其業務擴張速度仍然緩慢。馬斯克表示，該業務可能至少要到2027年才能實現實質獲利。