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偷車賊被追捕 攀橋下橫樑 險跌入海灣

編譯林思牧／綜合報導
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偷車嫌犯寧願冒落水之險，也不願束手就擒，攀爬在海灣大橋下橫樑之間。(舊金山市警局...
偷車嫌犯寧願冒落水之險，也不願束手就擒，攀爬在海灣大橋下橫樑之間。(舊金山市警局官方臉書帳戶視頻截圖)

舊金山市警局剛發布了一段驚險的追車視頻，一名偷車嫌犯被追到海灣大橋（Bay Bridge）上，他棄車攀越橋的護欄，辦案的警察當時以為他要跳到海灣中。

舊金山紀事報報導，舊金山警方最近發生的一起汽車追逐事件險象環生，一名嫌犯棄車逃逸，爬出海灣大橋護欄，懸在水面之上，看似命懸一線。

警方表示，4月1日那天傍晚，警方在第八街和市場街附近發現一輛先前被報失竊的車輛。當警員試圖攔截該車時，司機拒絕停車，隨後警方展開了長達30分鐘的追逐，從舊金山市區一路追至高速公路。在途中那輛小轎車的輪胎被警方布置的釘帶刺破，只能緩緩的牛步前行。追逐階段最終以司機駛上海灣大橋結束，他在金銀島（Treasure Island）附近停下車，倉促下車後攀越欄桿。

「哦！」警方公佈的影片中可以聽到追他的一名警察驚呼，「他要跳橋了！」然而，司機並沒有跳橋，而是爬到了橋底下。影片顯示，他攀爬在橋下橫樑之間，距離水面超過200呎之遙。加州公路巡警局、消防船、水上救援隊和人質談判專家都趕到了現場。

視頻的內容相當「精采」，那位嫌犯看來有可能抓不住鋼樑而落入水中。警方指出：「嫌疑人躲藏在支撐樑內幾分鐘後，又爬回到橋面上，他隨即被警方逮捕，過程中沒有發生任何意外。」警方尚未就嫌疑人姓名及其面臨的指控作出回應。影片上的時間戳記顯示，該男子於傍晚7時左右爬過橋邊到橋底下，警方在晚上8時之前仍在現場。

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