金山出現芬太尼「10倍效力」新型街頭毒品

舊金山發現一種新型合成阿片類藥物過量致死案例，該藥物效力是芬太尼的十倍。（本報檔案照）

舊金山 紀事報報導，舊金山衛生官員24日對一種新型合成阿片類（opioid）藥物發出警告，其效力是芬太尼 （fentanyl）的十倍。本月稍早，一名過量致死案例中首次檢測出該物質，這促使衛生部門再次警告假藥的危險性。

據信，該受害者在服用假藥時攝入了N-丙腈氯芬（N-Propionitrile chlorphine）（又稱西氯芬，cychlorphine）的合成阿片類藥物。據官員稱，通常用於檢測非法藥物芬太尼的試紙無法檢測出N-丙腈氯芬。

舊金山公共衛生局長蔡維衡（Daniel Tsai）表示，這起死亡事件再次印證了「哪怕僅是一粒藥丸也可能致命」這一觀點。

當局敦促民眾在任何疑似過量服藥的情況下，包括可能涉及這種新發現阿片類藥物的案例，都應立即使用阿片類藥物解毒劑納洛酮（naloxone）。

受害者的毒理學報告還檢測出了合成阿片類藥物N-去乙基異托尼塔嗪（N-Desethyl isotonitazene）以及苯二氮䓬（benzodiazepines）類藥物，這是一種常用於治療焦慮、失眠和癲癇的鎮靜劑。

與芬太尼類似，N-丙腈氯芬和N-去乙基異托尼塔嗪會引起嗜睡和呼吸抑制。近年來，阿片類藥物與非處方苯二氮䓬類藥物在同一藥片或粉末中混合的情況日益普遍，且可能特别致命。

目前尚不清楚N-丙腈氯芬在舊金山毒品供應鏈中的普及程度。公共衛生部物質使用研究主任科芬博士（Dr. Phillip Coffin）表示，舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）內負責檢測物質及接受阿片類藥物使用障礙治療患者的實驗室，在檢測中尚未發現該阿片類藥物。

儘管芬太尼仍占舊金山每4例過量致死病例中的3例，但官員們仍在持續監測可能加劇該市毒品危機的新興藥物。去年，該市記錄了首例涉及強效動物鎮靜劑美托咪定（medetomidine）的致命過量案例。美托咪定與西拉嗪（xylazine）同屬一類藥物，後者是一種非阿片類鎮靜劑，俗稱「Tranq」。西拉嗪於2022年底首次在舊金山的過量吸毒致死案例中被發現，但無論是西拉嗪還是美托咪定，目前在舊金山的毒品供應中都尚未普遍出現。

與前一年相比，2025年舊金山的過量吸毒致死人數基本保持不變。2025年該市有625人因過量吸毒死亡，2024年為635人。據市法醫辦公室（Chief Medical Examiner）的數據，今年1月至3月，舊金山已記錄148起致命過量用藥事件，較去年同期下降26%。

「儘管我們已取得進展，但這些數字仍然過高，」 蔡維衡說，「我們還有更多工作需要共同努力。」