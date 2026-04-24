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史沃威爾醜聞纏身 妻子被拍帶3子女赴墨國豪華度假村

編譯林思牧／綜合報導
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史沃威爾在他臉書帳戶上發布的全家福照片 (facebook.com)
史沃威爾在他臉書帳戶上發布的全家福照片 (facebook.com)

史沃威爾的妻子被拍到帶著三個孩子在墨西哥豪華度假村，史沃威爾如今失業又醜聞纏身，他們的婚姻能維持下去嗎？

紐約郵報報導，史沃威爾的妻子和孩子在墨西哥洛斯卡沃斯國際機場（Mexico Los Cabos International Airport）被拍到，此前他們剛剛在一家被稱為億萬富翁遊樂場的度假村享受了一周的奢華度假。

45歲的史沃威爾並未與家人同行。此前，他因五名女性指控其性行為不端（包括強姦）而辭去了國會議員職務並退出加州州長競選。他否認所有針對他的指控。

郵報的一位消息人士稱，史沃威爾的妻子瓦茨（Brittany Watts）和她的三個孩子納爾遜（Nelson）、克里克（Cricket）和漢克（Hank）在極其私密的埃爾多拉多海灘俱樂部（El Dorado Beach Club）消磨時光。這家俱樂部僅限會員，史沃威爾的億萬富豪前支持者克魯貝克（Stephen Cloobeck）在該俱樂部擁有一棟價值4500萬元的別墅。

該俱樂部是一個僅限會員的社區，只有透過俱樂部老闆的邀請或獨家經紀人才能獲得入場資格，每晚住宿價格從一萬元起跳。

瓦茨對高端住宿並不陌生，她曾擔任半月灣麗茲卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）的銷售總監。她也曾擔任芝加哥洛斯酒店（Loews Chicago Hotel）的商務及休閒旅遊銷售總監，現在是一位酒店業的小型企業主。

與此同時，分時度假（timeshare）企業的億萬富豪克魯貝克在對史沃威爾的指控出現後，戲劇性地撤回了對史沃威爾的支持，並將史沃威爾趕出了他價值2600萬元的比佛利山莊豪宅，還要求史沃威爾歸還他捐贈給競選活動的100萬元。64歲的克魯貝克是鑽石度假國際公司（Diamond Resorts International）的創始人與前執行長。

現在又另有三名女性也提出了指控，稱史沃威爾有不當行為，包括發送不當的訊息和進行不必要的身體接觸。這些女性表示，她們有就醫紀錄和當時的簡訊等證據支持這些指控。

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史沃威爾 加州 墨西哥

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