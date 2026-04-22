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想找乾淨廁所? Poopin網路地圖幫你帶路

編譯林思牧／綜合報導
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Poopin程式上列出的舊金山公共廁所分布圖。 (poopinapp.com)
Poopin程式上列出的舊金山公共廁所分布圖。 (poopinapp.com)

想在舊金山或洛杉磯找個乾淨的公共廁所？灣區華裔工程師創建的網路地圖能幫上忙。

聖荷西信使報報導，3月某天Regan Jia走進舊金山吉拉德利廣場（Ghirardelli Square）的一間公共洗手間，一股惡臭撲面而來，簡直「徹底破壞了心情」。「裡面的人們都摀住鼻子」，他回憶道，「那一刻我就在想，為什麼沒有更好的辦法能快速找到附近的洗手間，並且在進去之前就知道它是否乾淨呢？」

住在日落區的AI軟體工程師Regan Jia決定為此做出解決方案。他的辦法是名為Poopin（poopinapp.com）的網上地圖，其標語是「再也不用擔心找不到廁所了」。地圖顯示了舊金山灣區約1500個公共廁所和洛杉磯約500個公共廁所的位置。Regan Jia本人也經常往返於這兩個城市之間。

「我自己也患有腸躁症（IBS），所以我很理解那種急需上廁所卻不知該去哪裡的焦慮。這讓我對這個問題感同身受，」Regan Jia說。「我考慮的不僅僅是消化系統有問題的人，還有旅行者、家庭、老年人，以及任何曾經陷入這種困境，急需一個乾淨、方便的廁所的人。」

灣區的地圖從馬連縣一直延伸到山景城，西至太平洋沿岸。大多數廁所都集中在東灣、舊金山、半島和馬連縣。像惡魔島、迪亞布羅山和鄧巴頓大橋中間這樣偏遠地區的廁所也包含在內，Regan Jia正在努力將地圖覆蓋到其他幾個行政區。

地圖使用者可以找到附近的廁所，查看其評分，並留下評論和照片。「地上有一些紙巾，但馬桶和洗手台都很乾淨。雖然不是公共廁所，但可以很方便地進去使用」，一名用戶在描述柏克萊一家茶館時寫道。舊金山國際機場廁所裡的一名旅客評論道，「有點髒，地上到處都是東西，很臭」。

Poopin並非灣區首個廁所地圖。它至少是第二個，因為當地開發者早在2024年就推出了一款名為「The Bathroom App」的「廁所版 Uber」。但Poopin的名字更朗朗上口，而且它還營造了一種有趣的競爭氛圍，設有排行榜和成就卡，鼓勵用戶貢獻資訊。

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華裔 灣區 舊金山

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