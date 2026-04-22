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加州僅紙上富貴 房價、稅負沉重 家庭民生經濟敲警鐘

編譯廖宜怡／綜合報導
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研究報告指出，加州家庭帳面上富有，但平均可支配收入比全美平均低了35%。（取自P...
研究報告指出，加州家庭帳面上富有，但平均可支配收入比全美平均低了35%。（取自Pexels）

儘管州長紐森（Gavin Newsom）聲稱加州去年國內生產毛額（GDP）創下4兆2500億美元新紀錄，但加州實際的民生經濟狀況已敲起警鐘。

加州郵報（California Post）報導，根據太平洋研究院（Pacific Research Institute）的數據，加州家庭的平均可支配收入比全美平均低約35%。

政治策略家佛萊舒曼（Jon Fleischman）說：「加州從帳面上看或許很富裕，但對當地許多家庭而言並非如此。」

報告指出，房價仍是加州家庭的沉重負擔，他們每年可能需要支付超過全美平均兩倍的費用，才負擔起擁有一棟中等價位房屋。

房價是加州家庭的沉重負擔，民眾每年需要支付超過全美平均兩倍的費用。（取自Pexe...
房價是加州家庭的沉重負擔，民眾每年需要支付超過全美平均兩倍的費用。（取自Pexels）

報告也指出，另外兩個影響居民經濟負擔能力的因素是能源成本和稅負。

數據顯示，加州家庭的平均公用事業服務費為每月686美元，全美平均只有610美元，而且低收入家庭的帳單費用實際上可能比沿海富裕家庭更高。另一方面，企業在加州支付的電力成本可能比在其他州高出一倍，這使得當地日常用品成本被進一步被推高。

在稅金方面，儘管加州居民的收入中位數比全國平均高出20%，但繳交的稅金將此優勢縮減至僅剩17%。

報告還警告，加州亮眼的GDP數字背後隱藏著糟糕的就業市場。自新冠疫情爆發以來，加州在全國經濟中所占的份額就呈下降趨勢，從14.5%降至13.8%。

報告顯示，自2020年以來，加州非農業就業成長率不到全國平均的一半，私人企業就業成長率也顯著落後於全國平均，就業人數甚至出現減少，除了醫療保健行業。

雖然加州的科技和人工智慧領域在美國仍居主導地位，但優勢已不如以往。2024年，加州科技職位減少了3.4%，降幅為美國最大。

報告認為，造成加州經濟問題的罪魁禍首是政府的政策制定，立法者必須解決稅負過重和經商成本過高的問題。

報告寫道：「加州多年來經濟競爭力不足，造成的結果如今已大到不容忽視，展現在企業和家庭明顯外流的現況上。」

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