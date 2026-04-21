華埠車禍1死1傷 76歲駕駛三周後被捕

據薩莫拉去世後創建的GoFundMe募捐頁面顯示，他是家中的父親和主要經濟支柱。（本報檔案照）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山警方已逮捕一名76歲的司機，該司機涉嫌與3月發生在華埠 （Chinatown）的一起車禍有關，該事故導致一名49歲的父親死亡，另一名行人受傷。

據舊金山警局（SFPD）稱，盧某（音譯，Zhuo Ming Lu）因涉嫌過失致死罪及超速駕駛，於上周五（17日）被拘留。此次逮捕發生在3月27日車禍三周後。

事故發生於上午7時43分左右，地點位於Grant大道與Jackson街交匯處附近，這是華埠一條兩側遍布餐館和商鋪的繁忙路段。警方稱，該司機當時正試圖停車，車輛卻衝上人行道，撞倒兩名行人後又撞上了一棟建築。

警方稱，急救人員將兩名傷者送往醫院，其中一人儘管「急救人員和醫護人員竭力搶救」，仍不幸身亡。另一人受傷，傷勢未危及生命。

當局已確認死者為聖荷昆縣（San Joaquin County）居民薩莫拉（Cutberto Zamora）。據其去世後創建的GoFundMe募捐頁面顯示，薩莫拉是家中的父親和主要經濟支柱。

此次事故還對位於該路口拐角處的「New Lun Ting Cafe」 咖啡館（又名「Pork Chop House」）造成了嚴重損毀。

警方稱盧某留在現場並配合了調查人員。據信酒精或毒品並非此次事故的誘因。

警方交通事故調查組已於上周五掌握了逮捕盧某的合理依據，案件仍在調查中。任何掌握相關信息的人士，請致電舊金山警察局415-575-4444，或發送簡訊至TIP411提供線索，簡訊開頭請註明「SFPD」。