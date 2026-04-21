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多種病毒肆虐金山 專家：疫苗接種建議調整恐是部分原因

編譯組／綜合報導
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舊金山正遭受多種病毒的肆虐，專家建議堅持洗手等基礎防護措施，以阻斷諸如諾羅病毒等...
舊金山正遭受多種病毒的肆虐，專家建議堅持洗手等基礎防護措施，以阻斷諸如諾羅病毒等的傳播，並及時接種疫苗。（本報檔案照）

據媒體SFGATE報導，在過去的幾周里，各種胃腸道和呼吸道病毒在舊金山灣區肆虐，而舊金山的疫情似乎最為嚴重。

據監測市政汙水中病毒痕跡的組織WastewaterSCAN的最新數據顯示，儘管新冠病毒感染率較低，但輪狀病毒（rotavirus）、諾羅病毒（norovirus）、人類間質肺炎病毒（HMPV）、甲型和乙型流感（influenza A and B）以及呼吸道合胞病毒（RSV）的感染率仍居高不下。

儘管尚不清楚為何這些病毒在舊金山如此盛行，但衛生專家表示，疫苗接種建議的調整可能是部分原因。

汙水監測數據顯示，尤其是導致幼兒發生致命性腹瀉的胃腸道疾病的輪狀病毒，在2026年的檢出率較2025年顯著上升。舊金山加大（UC San Francisco）傳染病專家甘地博士（Dr. Monica Gandhi）表示，這可能源於多種原因，包括舊金山汙水監測能力的提升或疫苗接種率的下降，但具體原因尚難確定。

「我們一直對輪狀病毒感到擔憂，」她周一（20日）告訴SFGATE，「因為聯邦疾病防治中心CDC）不再推薦接種該疫苗，這簡直是荒謬的。」雖然輪狀病毒疫苗曾是兒童常規疫苗接種項目的一部分，但如今由知名疫苗懷疑論者小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）領導的衛生及公眾服務部已更改了這一建議。如今，輪狀病毒疫苗的接種僅基於醫生與患者或其監護人之間的「共同臨床」決策。

輪狀病毒極具傳染性，並通過糞口途徑傳播。舊金山加大指出，每年約有5萬名兒童因該病住院，症狀從發熱、噁心到「劇烈嘔吐」及水樣腹瀉不等。

除了輪狀病毒和HMPV等較少為人知的病毒病例增加外，北加州在新年伊始還出現了因流感導致的住院和急診就診情況。

CDC指出，季節性流感通常在12月至2月的寒冷冬季達到高峰。儘管流感病例數已較2月高峰有所下降，但汙水中的病毒水平仍居高不下。北加州凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）的衛生專家表示，新流感毒株的出現加上較低的疫苗接種率，導致今年節後住院人數增加。據CDC估算，本流感季全美已有2萬3000人因流感死亡，38萬人因流感住院。

同樣，甘地認為，公眾免疫力下降意味著灣區原本常見於冬季的病毒如今正持續蔓延至春季。

為預防疾病，專家建議堅持洗手等基礎防護措施以阻斷諾羅病毒傳播，並及時接種疫苗，包括季節性流感和輪狀病毒疫苗。

在過去的幾周裡，各種胃腸道和呼吸道病毒在舊金山灣區肆虐，而舊金山的疫情似乎最為嚴...
在過去的幾周裡，各種胃腸道和呼吸道病毒在舊金山灣區肆虐，而舊金山的疫情似乎最為嚴重。圖為諾羅病毒示意圖。(CDC)

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