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閉館3年後蛻變 納巴谷Mondavi酒莊重新開業 品牌奢華轉型

編譯組／綜合報導
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經過為期三年的閉館，Robert Mondavi酒莊訂於4月20日以煥然一新的面...
經過為期三年的閉館，Robert Mondavi酒莊訂於4月20日以煥然一新的面貌重現。（取自Robert Mondavi官網）

經過為期三年的閉館，Robert Mondavi酒莊訂於4月20日以煥然一新的面貌重現。新Mondavi酒莊的雄心壯志在於重振納巴谷（Napa Valley）最著名酒莊的聲譽；確立其母公司Constellation作為葡萄酒行業核心巨頭的地位；並重振納巴谷的旅遊業。

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，數十年來，Robert Mondavi酒莊一直是納巴谷葡萄酒旅遊的巔峰。1966年，該酒莊在該產區率先建造了專門的遊客中心。

2004年，該酒莊以約10億美元的價格被出售給多元化企業集團Constellation品牌。納巴谷各地紛紛湧現出更現代、更豪華的酒莊，Mondavi酒莊則淪為「門戶酒莊」或「迪士尼樂園式酒莊」，以其獨特的傳教士風格建築聞名，每年接待超過35萬名初次到訪的遊客，場面堪比主題公園。

Mondavi曾定義的葡萄酒接待格局也發生了巨大變化。自2016年以來，納巴谷的品酒費用翻了一番多，2023年標準體驗的平均費用為75美元，這使該地區獲得了「過於昂貴、過於排外」的聲譽；而疫情後，許多酒莊不再允許散客入內。

4月20日，Robert Mondavi酒莊將結束三年的閉館、重新開幕。紀事報報導，作為今年最受矚目的加州酒莊開業盛事，這無疑是納巴谷史上規模最宏大且耗資最為驚人的酒莊翻新工程。

當你穿過標誌性的拱門，Mondavi酒莊的蛻變便一目了然。如今，這座曾顯得日益老派的酒莊，儼然變成了一個占地廣闊、玻璃幕牆環繞的科技園區，彷彿是從矽谷連根拔起，直接移植到了葡萄園中央。並非所有訪客都能一睹這座令人驚嘆的新酒莊，它配備了最新的高科技釀酒設備。若想參觀，需預訂「Legend Tasting and Tour」行程，費用150美元。

Mondavi並非納巴谷首家進行大規模翻新的經典酒莊，但其翻新成本很可能高達數億美元。

Constellation集團已摒棄平價葡萄酒，而煥然一新的Mondavi酒莊便是明證。它無疑已邁向高端，雖然仍接受散客，但品酒體驗價格已從閉館前的45美元上漲至60美元起（雖低於地區平均水平）。

為了守護品牌傳承，Mondavi向奢華轉型或許是必要的，即便這意味著犧牲部分親民性。那座拱門與塔樓能否繼續作為納巴谷的象徵性門戶，仍有待觀察。

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