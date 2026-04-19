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舊金山豪宅缺很大 富豪陷住房危機

編譯廖宜怡／綜合報導
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房地產經紀人表示，舊金山豪宅市場目前處於房源短缺狀態。圖為本月初以5600萬美元...
房地產經紀人表示，舊金山豪宅市場目前處於房源短缺狀態。圖為本月初以5600萬美元售出的舊金山Vallejo Street豪宅。（取自谷歌地圖）

上周，舊金山豪宅市場進行了自去年以來價格最高的一筆交易，位於2898 Vallejo Street的物業以5600萬美元售出，價格僅次於2024年賈伯斯遺孀蘿倫（Laurene Powell Jobs）以破紀錄的7100萬美元購入的億萬富豪街（Billionaire′s Row）豪宅。

這種超高房價在一個資金充裕但缺乏房源的市場裡是否會愈來愈普遍？房地產經紀人表示，只有當更多擁有美景、保養極佳的豪宅進入市場時，這種情況才有可能發生。

蘇富比房地產經紀人威廉斯（Annie Williams）說：「這句話聽起來可能有些誇張，但豪宅市場目前的確存在短缺危機。和可負擔住房短缺一樣，舊金山目前的豪宅庫存無法滿足市場需求。」

Compass房地產經紀人哈特瓦尼（Nina Hatvany）告訴華爾街日報，她有一名客戶曾出價5200萬美元購買Vallejo Street這棟豪宅，但最終敗給了更高的出價。這場激烈的競爭顯示，如果遇到心儀物業，超級富豪們並不介意花5000萬美元或更高的價錢買下。

舊金山標準（San Francisco Standard）指出，目前億萬富豪街及其周邊地區幾乎所有正在進行翻新工程的房屋都是為了自住做準備。

蘇富比房地經紀人路希爾（Joseph Lucier）表示，只要這種情況持續，售價超過5000萬美元的豪宅短期內就不會出現在房源共享系統（MLS）上。他說：「為自住翻新房屋的人是不會賣屋的。」

路希爾指出，Vallejo Street這棟豪宅每平方呎售價約3700美元，但這並不意味著3700美元會成為舊金山豪宅市場新標竿。他提到，當地豪宅市場價格今年春季已從每平方呎2000多美元大漲至3000多美元。

Compass房地產經紀人顧爾德（Karen Mendelsohn Gould）表示，舊金山即使是中等價位房屋，房價也已從六個月前的每平方呎1300美元漲到現在的2000美元以上。她認為，一棟位於黃金地段、面積達1萬5000平方呎、擁有美景、又經過裝修可立即入住的豪宅，售價在5000萬美元左右是「合理的」。

舊金山標準指出，與全球其他豪宅市場相比，例如每平方呎房價通常超過5000美元的紐約、倫敦和香港，舊金山豪宅市場仍相對划算，而且售價超過5000萬美元的交易仍屬少數。

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