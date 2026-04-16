午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

30美元一頓午餐，可能成為灣區人必須接受的新現實。示意圖。(取自Pexels網站)

一般人認為，午餐的價格不應失控，晚餐則另當別論。午餐的目的是飽腹，價格通常是經濟實惠，不應讓人看到帳單時感到驚嚇。但最近各家餐廳午餐價格紛紛提高，30元一頓午餐，可能成為灣區 人必須接受的新現實。

「舊金山 標準」評論報導，梅斯尼克(Adam Mesnick)自2009年起在SoMa的「Deli Board」製作熱門三明治，期間足以讓他目睹物價悄悄上漲。當他剛開業時，鹹牛肉的價格大約是每磅1.5元，而現在已接近9元。這款名為「49人」(49er)的三明治，內有鹹牛肉、煙燻牛肉、牛腩、美式起司、櫻桃椒、高麗菜沙拉與千島醬，所有食材都精心加進法國麵包裡，現在售價24元。

這是一個容易被低估的價格。梅斯尼克指出，午餐店的營運沒有安全網。不像酒水或晚餐附加菜餚，那樣輕鬆賺到額外收入的機會，沒有捷徑可走。所以必須在價格上非常、非常透明。如果需要，他會把三明治的價格定在32元。若沒人想買，那是他們的選擇。

有時候，做出這個選擇似乎很容易。當「Jane the Bakery」在舊金山現代藝術博物館(SFMOMA)附近開設分店時，鮭魚沙拉售價23元，似乎是價格稍高的午餐。但考慮到晚餐時一份鮭魚主菜通常要35元以上，這份沙拉看起來非常划算。

報導指出，有人表示在另一家餐館花了36元買一份沙拉當午餐。這份沙拉是從很受歡迎的速食店買的，份量很正常，但價格卻讓人感到震驚。

顧客在一家提供全方位服務的餐廳用餐，支付的是場地、服務員以及整個用餐體驗費用。那麼，對於那些對午餐價格精打細算的人，該怎麼辦呢？首先，要接受午餐價格會持續上漲的事實。這是不可避免的。

其次，當在外出吃午餐時，盡量把它看作其實是一頓更經濟實惠的晚餐：同樣的食材，卻只需花費一小部分價格。若說有什麼好處，那就是在午餐上用心，或許能讓人更重視這頓飯。花20分鐘和朋友一起吃飯，關掉電子螢幕，輕鬆用餐，更重視午餐品質。