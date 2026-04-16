舊金山7年來首例 未滿1歲嬰兒出國旅行染麻疹

公共衛生機構建議，麻疹、腮腺炎與德國麻疹三合一疫苗（MMR）第一劑應於12至15個月大接種，第二劑則建議於4至6歲施打。（取自CDC官網）

舊金山 公共衛生局（San Francisco Department of Public Health）16日證實，市內出現自2019年以來首宗麻疹病例，一名未滿1歲、未接種疫苗 的嬰兒於近期出國旅行期間感染，返美後出現傳染性，目前正在家中康復。

衛生官員表示，該名嬰兒在國際旅行期間接觸病毒，返抵舊金山後進入具傳染性的階段。當局未透露具體旅行地點，但指出，未接種疫苗的美國居民在海外感染麻疹並於回國後發病的情況並不罕見。患者同住家人均已完成疫苗接種。

公共衛生局目前正聯絡患者的密切接觸者，進行風險評估與防疫指導，以防止病毒進一步擴散。官員強調，麻疹具有高度傳染性，透過飛沫及空氣傳播，在未接種人群中極易快速蔓延。

根據現行建議，麻疹、腮腺炎與德國麻疹三合一疫苗（MMR）第一劑應於12至15個月大接種，第二劑則建議於4至6歲施打。不過，對於6至11個月、計畫出國的嬰兒，醫療機構可提供提前接種建議，以降低感染風險。

衛生單位同時指出，加州 及全美近期麻疹病例數明顯回升，主要與疫苗接種率下降有關。目前加州最大的一波疫情出現在沙加緬度地區，2026年至今已累計17例，多數為未接種疫苗的兒童。

公共衛生專家呼籲，家長應依照建議為孩童完成疫苗接種，特別是在安排國際旅行前，應諮詢醫療專業人員，以確保具備足夠免疫力，避免類似病例再次發生。