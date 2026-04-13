「價格瘋了」 AI晶片狂飆 H100三年比車還保值

輝達二手GPU芯片H100，使用3年後還保值84%。(示意圖╱取自Unsplash.com)

對於很多新創科技公司來說，需要租用超大規模雲端服務供應商的圖像處理器（GPU）芯片。加州科技公司華女高管日前指出，人工智能（AI）芯片市場正在獲取暴利，Nvidia輝達 (另稱英偉達)二手GPU芯片H100，使用3年後還保值84%，「價格已瘋了，車貶值速度都比這快得多」。

據商業內幕（Business Insider）報導，Silicon Data公司執行長Carmen Li表示，強勁的AI需求直接推動GPU芯片價格上漲。該公司的定價數據顯示，用於訓練和運行AI模型的輝達新舊GPU價格，過去幾個月價格普遍上漲。

Carmen曾在金融數據巨頭彭博社（Bloomberg）擔任全球戰略聯盟主管，2024年離職創辦Silicon Data，專門追蹤GPU價格，目標是提高GPU租賃市場的透明度。這位華女創始人表示，該公司收集全球數十萬個GPU價格點，並將其標準化為指數，用於了解租賃和長期價值。

由於科技巨頭、人工智慧實驗室和其他公司斥資數兆美元購買GPU、並建造資料中心，以推動生成式AI的蓬勃發展，因此GPU價格至關重要。人們擔心，如果GPU價格因需求疲軟下跌，AI雲端巨頭可能不得不加快這些資產的折舊速度，這可能會嚴重影響獲利。但到目前為止，情況恰恰相反，GPU價格正在上漲，即使是較舊的GPU貶值幅度也不大。

Carmen還經營一家名為Compute Exchange的公司，專門轉售翻新GPU。她指出，如果使用H100 GPU芯片第二年，可以以原價85%的價格出售一塊翻新的芯片。到第三年，同樣的GPU可以以原價84%的價格出售，「我的車貶值速度都比這快得多。」

對於AI創業者來說，過去三個月的芯片租金數據讓人窒息，輝達的Neo Cloud H100指數從2.20升至2.64，漲幅達20%；Neo Cloud B200指數從4.40攀升至5.35，漲幅達22%； Hyperscaler H100指數也從7.26升至7.46，漲幅為3%。「價格真的已經瘋了」，Carmen在談到芯片的租金時直言不諱。

這些數據表明，人工智慧運算的需求仍然超過供應。Carmen表示，市場並未遵循通常的新芯片發布初期價格上漲，然後隨著供應改善價格逐漸回落的模式。相反，她指出，B200價格一直居高不下，甚至進一步走高，這表明產能限制仍然存在。

她進一步指出，這種供需失衡所帶來的壓力體現在整個AI產業鏈的各個環節：芯片、記憶體、電源和資料中心空間。這種限制使得即使是像輝達H100這樣的老舊硬體價格也保持堅挺，而這些硬體仍然是人工智慧訓練和推理工作負載的核心。