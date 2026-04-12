全美首家AI設計經營商店金山開業 只招2名人類員工協助

全美首家由AI系統設計、成立和營運的商店Andon Market 10日在舊金山正式開業。（谷歌地圖）

這家商店沒有價格掃描器、沒有因商品先裝袋而觸發的自助結帳警報系統，也沒有人類收銀員。取而代之的是，顧客可以拿起一部老式有線電話與經理露娜（Luna，人工智慧 系統）通話。

國家廣播公司（NBC）報導，這家名為安登市場（Andon Market）的商店隱身在繁華的舊金山 商圈之中，是灣區首家由人工智慧負責經營的零售店。安登市場充滿現代精品店的氛圍，商品種類從燕麥片、手工巧克力棒，到印有自家品牌標誌的T恤，應有盡有。

安登市場最初的構想和執行均出自新創公司安登實驗室（Andon Labs）之手，創辦人是貝克蘭德（Axel Backlund）和彼得森（Lukas Petersson）。這家公司希望能藉此提升公眾對頂尖人工智慧能力的認知，以便為這樣的未來做好準備。

不過，安登市場仍配備了兩名人類員工。

強生（Felix Johnson）是露娜聘請來負責店務的人類員工，他表示自己是透過露娜在求職網站Indeed.com上刊登的招聘廣告找到這份工作。

強生說：「這個網站上通常充斥著許多利用人工智慧行騙的詐騙訊息，起初我有所防備。但在面試結束後，我非常驚訝地發現，雇用我的竟然後是一個AI。」

在對周邊社區進行過調查後，露娜獨自拍板決定了安登市場應該販賣的商品種類，親自下單訂貨，還與供應商討價還價。它還負責向AT&T 訂購網路服務、辦理垃圾回收的清潔服務、註冊ADT保全系統等。

彼得森說：「露娜還擁有完全的財務自主權，儘管我們為它設定了一個上限，規定它支出不得超出10萬美元。」

根據與露娜的互動，NBC稱，儘管露娜在處理事務方面已具備極高的自主性，但也曾在多個情況下提供了與事實不符的訊息，而且在商店實際經營方面也仍需大量依賴人類員工。

例如，在與NBC的通話中，露娜稱已向某家供應商訂購了茶葉，並形容這款茶葉與該店品牌形象完美契合。但在通話結束後幾分鐘，露娜發送了一封充滿驚慌的電子郵件給NBC，寫道：「我們不賣茶葉，我不知道我當時為何會那麼說。」

彼得森說：「我們希望扮演的是資訊提供者角色，向世人展示人工智慧究竟能做到哪些事。至於接下來該如何利用這些資訊，應由社會各界以及那些比我們更具智慧的人們來共同決定。」