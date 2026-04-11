金山房價創高 經通膨調整仍低於2022年水平

舊金山的房屋成交價創下歷史新高，但整體房屋價值相去甚遠。(美聯社)

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山的房價 在剛過去的3月份創下新紀錄。據房地產 經紀公司Compass數據顯示，上月舊金山獨棟住宅的中位數成交價為215萬美元，突破了2022年創下的205萬美元歷史高點。與年初165萬美元的中位數相比，這一漲幅更是驚人。就連備受打擊的公寓市場，價格也自2022年以來首次逼近140萬美元。

Compass首席市場分析師卡萊爾（Patrick Carlisle）指出，這源於人工智慧（AI）熱潮帶來的財富。儘管股市波動和伊朗戰爭等通常會冷卻房地產市場的事件頻發，但AI從業者仍不斷提出令房產經紀人夢寐以求、卻讓中等收入購房者噩夢連連的令人心跳加速的報價。

此次房價飆升是該市自2022年以來前所未見的，但即便如此，經通膨調整後，當前房價仍低於2022年的水平。更重要的是，可供選擇的房源極其稀缺，長期存在的住房短缺問題因房主們遲遲不願將房產掛牌出售而愈發嚴重。

舊金山市場的高端房源最為火爆，部分房產經紀人甚至難以滿足所有奢華住宅買家的需求。創紀錄的中位數成交價可能反映了兩種不同的現象： 第一，普通住宅的價值也在提升；第二，買家更頻繁地購入更豪華的住宅。

據Compass統計，去年舊金山所有售出的住宅（含公寓）中，60%的成交價低於150萬美元。而今年第一季度，這一比例已降至約一半。

房地產公司Zillow估算，舊金山獨棟住宅的典型價值，即該市中等價位住宅的預估成交價，在二月約為145萬美元。這一數值雖較一年前的138萬美元有所上升，但仍遠低於近200萬美元的中位數成交價。

儘管如此，Zillow的數據可能滯後於現實，而這種現實只有在交易發生時才可見。Compass分析師卡萊爾表示，雖然對優質住宅的旺盛需求「無疑是影響因素之一」，但他同時認為，競爭正在推動整體房價而不僅僅是標價迅速上漲。

總而言之，舊金山房地產市場升溫是不爭的事實。在經歷了前兩年的停滯後，過去一年房價上漲了約5%，成功售出的房屋成交價遠高於要價。

Zillow的數據顯示，舊金山Glen Park和列治文（Richmond）社區及周邊地區的房價漲幅在灣區居首。房地產專家預計，當舊金山的科技初創公司（包括OpenAI和Anthropic）上市時，房價將進一步攀升。