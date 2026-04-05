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市中心破敗建築成隱憂 聖荷西加強整治

編譯組／綜合報導
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聖荷西市South First 街27號的這處房產，被納入市政府的被忽視空置或廢...
聖荷西市South First 街27號的這處房產，被納入市政府的被忽視空置或廢棄建築監控計畫。(取自Google Maps)

據「信使報」（Mercury News）報導，聖荷西市中心一處因房地產貸款違約而被查封的破敗地塊，目前正面臨市政府官員的嚴格審查，以確保該物業的問題得到徹底解決，且不會進一步惡化。

位於South First 街27號的這處房產前業主，Alterra Worldwide公司以及房地產高管Tony Bader和Mike Sarimsakci曾尋求傳統融資及其他開發資金渠道。

該地塊逐漸荒廢，淪為破敗不堪的公共滋擾源。儘管自2022年起便已引起市政府關注，聖荷西官員卻未能消除現有建築的破敗狀況。

最終，該物業的原貸款方對前業主失去耐心，通過快速止贖程序（foreclosure）接管了該地塊上的現有建築。目前，總部位於聖馬刁（San Mateo）的TDA投資集團擁有該物業。

TDA投資集團現負責確保該地塊免於破敗。一個負責監督聖荷西法規執行工作的市委員會最近就該地塊的問題舉行了聽證會。

法規執行人員表示，今年該地塊上的建築已出現一些改善跡象，新業主正在努力達到合規要求。

但土地利用諮詢公司矽谷協同（Silicon Valley Synergy）的首席執行長斯泰德勒（Bob Staedler）指出，真正的問題在於聖荷西市無法迅速解決該處及其他破敗地塊面臨的難題。

該建築此前曾是零售業和購物者的繁華聚集地，但至今卻無長期租戶同意入駐該建築。

在3月下旬的會議上，聖荷西上訴聽證委員會一致投票決定，將該物業納入市政府的被忽視空置或廢棄建築監控計劃。罰款和處罰力度可能會隨之增加。

斯泰德勒表示，市領導層應採取更強有力的措施應對城市衰敗問題，以提振陷入困境的聖荷西市中心。

房地產 貸款 聖荷西

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