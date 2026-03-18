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營造靈感空間 金山新創公司競相租買豪宅當辦公室

編譯廖宜怡／綜合報導
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灣區新創公司現在競相爭奪豪宅作為辦公室和住處。（取自谷歌地圖）
灣區新創公司現在競相爭奪豪宅作為辦公室和住處。（取自谷歌地圖）

去年夏天，戴夫（Zach Dive）結束了在舊金山創業加速器Y Combinator的實習，開始考慮該把公司開在哪裡。

26歲的戴夫是倫敦人，他很喜歡把公司設在住家車庫的想法，例如從前的惠普谷歌

已為其人工智慧生成3D模型公司亞當（Adam）籌資超過400萬美元的戴夫說：「我們意識到，我們正在從事畢生事業，為何不住在最棒的地方，讓我們每天都充滿靈感呢？」

最後，戴夫選擇了豪華的辦公地點：一棟房價550萬美元、可以俯瞰舊金山藝術宮（Palace of Fine Arts）的西班牙式豪宅。戴夫的五名員工現在都住在這棟房子裡，屋內處處都可見能反映出這家公司雄心壯志的裝飾。

舊金山標準（San Francisco Standard）表示，在過去，亞當的總部對一家新創公司來說或許顯得舖張浪費，但在人工智慧蓬勃發展的此時，創業者租用富裕社區豪宅作為公司總部變得愈來愈普遍。有些投資人其至購買豪宅，供其投資組合的公司使用。這是一種時代發展的象徵。

在上世紀90年代，谷歌和其他公司將郊區房屋的車庫改造成辦公室，展現他們不畏艱難、勇於創新的精神。進入21世紀，創業舞台變成「駭客之家」（hacker house），最有名的是查克柏格（Mark Zuckerberg）租下巴洛阿圖一棟不起眼的房屋，與創業員工一起生活、一起編寫程式；Airbnb則是於2007年誕生在舊金山南市場區（SoMa）一間普通公寓裡。

如今，創業者正將「駭客之家」轉型為更奢華的「創業豪宅」（startup mansion）。Artisan 2024年遷入位於舊金山俄羅斯山（Russian Hill）的豪宅總部，每月租金為2萬7000美元；Cluely在南市場街區購買了一棟價值近400萬美元的房屋；Cognition在收購Windsurf後，在南灣阿賽頓（Atherton）一棟價值1000萬美元的豪宅中打造出其第一個人工智慧軟體工程師。

即使是負擔不起租用自有辦公空間的新創公司，如今也能找到舒適的容身之處。企業育成中心現在會為新創公司提供「住辦合一」的服務，地點通常是大型住宅。

Compass房地產公司經紀人卡斯特羅（Dave Costello）說：「我看到一種趨勢，人們不僅想買這麼大的房子自住，還想讓員工也住在這裡。」

「舊金山標準」指出，一個總部位於巴洛阿圖、由沙烏地阿拉伯投資人組成的團隊，甚至委託經紀人尋找一棟集居住、辦公和娛樂於一身的建築，以便減少飯店花費。

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