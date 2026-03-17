我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飆上每桶153美元 中東原油破歷史紀錄

經典賽對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

「罪人」獲奧斯卡4大獎 東灣人大贏家

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
獲得本屆奧斯卡最佳原著劇本獎的庫格勒（左一）和最佳攝影獎的阿卡帕（右二）皆來自東灣。（美聯社）
獲得本屆奧斯卡最佳原著劇本獎的庫格勒（左一）和最佳攝影獎的阿卡帕（右二）皆來自東灣。（美聯社）

儘管「罪人」(Sinners)一片未能拿下今年第98屆奧斯卡金像獎最佳電影大獎，但這部電影和東灣地區無疑都是大贏家，因為最佳攝影和最佳原著劇本的得主都來自東灣。

舊金山紀事報報導，3月15日，來自屋崙的庫格勒(Ryan Coogler)憑他所執導的電影「罪人」摘下最佳原著劇本獎，這是他職業生涯中的首座奧斯卡小金人。而該片攝影指導、在丹維爾(Danville)長大的阿卡帕(Autumn Durald Arkapaw)則榮獲最佳攝影獎，更是奧斯卡史上首位獲此殊榮的女性。該片還獲得最佳男主角獎(麥可B喬丹)和最佳原創音樂獎。

庫格勒上台領獎致辭時先向台下嘉賓打預防針，笑說：「我在加州屋崙和列治文市長大，我們那裡的人話都很多。」

庫格勒先感謝華納兄弟公司和其製作團隊，最後感謝他的家人，包括他的妻子暨聯合製片人辛齊(Zinzi Coogler)。

最佳男主角得獎人麥可B喬丹在致辭時給予庫格勒特別的讚譽。他對庫格勒說：「你是一個非常、非常傑出的人，能稱你為合作夥伴和摯友，我深感榮幸。是你給了我機會和空間，讓我得以被世人看見。」

擁有菲律賓和克里奧(Creole)血統的攝影師阿卡帕在今年奧斯卡金像獎上創造歷史，不僅是奧斯卡98年來第四位獲得該獎項提名的女性，更是首位獲此獎提名的少數族裔女性，最終更一舉奪下獎座。

阿卡帕領獎時緊握小金人說：「每當我向萊恩(庫格勒)道謝，他總是說：『不，應該是我謝謝你，謝謝你相信我，以及對我的信任。』」她還感謝兩位啟蒙導師，資深攝影師庫拉斯(Ellen Kuras)和莫里森(Rachel Morrison)。

阿卡帕還說：「能站在這裡我深感榮幸，如果沒有大家，我不可能走到這裡。我是真的、真的發自內心這麼說。在這整個活動中，我從所有女性身上感受到滿滿的愛。」

「罪人」是阿卡帕繼「黑豹2」(Black Panther: Wakanda Forever)之後與庫格勒合作的第二部電影。阿卡帕的第一部電影作品是與大導演柯波拉孫女吉雅‧柯波拉(Gia Coppola)合作的「巴洛阿圖」(Palo Alto)。

世報陪您半世紀

奧斯卡

上一則

聯合學區抽籤入學改革停滯 舊金山家長沮喪

下一則

Meta斥270億美元買Nebius AI基礎設施 包下價值數百億算力

延伸閱讀

奧斯卡現場混亂全紀錄 鏡頭漏拍明星、琴聲蓋過致敬「大遺珠是他」

奧斯卡現場混亂全紀錄 鏡頭漏拍明星、琴聲蓋過致敬「大遺珠是他」
奧斯卡╱一戰再戰囊括6大獎 麥可B喬丹、潔西伯克利奪帝后

奧斯卡╱一戰再戰囊括6大獎 麥可B喬丹、潔西伯克利奪帝后
奧斯卡／「一戰再戰」奪6獎大贏家 「Kpop 獵魔女團」擒獎寫歷史

奧斯卡／「一戰再戰」奪6獎大贏家 「Kpop 獵魔女團」擒獎寫歷史
奧斯卡／麥可．B．喬丹「罪人」奪影帝 擊敗甜茶、李奧納多

奧斯卡／麥可．B．喬丹「罪人」奪影帝 擊敗甜茶、李奧納多
奧斯卡／西恩潘後勢崛起奪男配角獎 喜迎生涯第3座小金人

奧斯卡／西恩潘後勢崛起奪男配角獎 喜迎生涯第3座小金人

熱門新聞

劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

2026-03-13 02:20
亞裔女孩搬離加州，德州生活幾年後又想回到加州。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

2026-03-16 13:34
王祖賢人生三部曲：從銀幕女神到弘揚中醫文化，將在矽谷開設艾灸文化館。右為楊磊。（記者李怡╱攝影）

王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

2026-03-15 21:17
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37
據舊金山地方檢警調查，舊金山華埠隨機刺人事件嫌犯，為有犯罪前科的37歲華裔男子。（華埠商家監視錄影截圖）

舊金山華埠隨機刺人 37歲華男落網

2026-03-11 13:32
全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

2026-03-14 21:07

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…

僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…