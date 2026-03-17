我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飆上每桶153美元 中東原油破歷史紀錄

經典賽對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

Meta斥270億美元買Nebius AI基礎設施 包下價值數百億算力

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Meta將斥資高達270億美元購入Nebius人工智慧基礎設施。(路透)
Meta將斥資高達270億美元購入Nebius人工智慧基礎設施。(路透)

聖荷西信使報(Mercury News)引述彭博新聞(Bloomberg)報導，Meta將在未來五年內斥資高達270億美元，從雲端服務供應商Nebius Group NV購入人工智慧基礎設施，以積極投入資源，與業界頂尖的前沿企業展開競爭。

荷蘭公司Nebius是「新雲端」(Neocloud)服務供應商、營運資料中心，並與輝達公司(Nvidia)建立了策略合作夥伴關係。Meta於16日在聲明中表示，Nebius將從2027年初開始向Meta提供價值120億美元的專用運算能力。 Meta還承諾購買Nebius為第三方客戶構建的價值高達150億美元的額外運算能力。

這筆支出是Meta簽署的最大單筆合約之一，凸顯了這家Instagram和Facebook的母公司為人工智慧產品開發而尋求更多運算能力的決心。去年，Meta還與Nebius簽署了另一項價值30億美元的協議。

預計Meta及其他一些大型科技同業將在2026年投入約6500億美元用於建設資料中心和其他基礎設施，以因應未來幾年人工智慧服務的爆發式成長。Meta已將人工智慧列為公司首要任務，並投入巨資與OpenAI和Google等競爭對手展開角逐。自今年年初以來，該公司還與輝達和AMD簽署了數十億美元的人工智慧基礎設施合作協議。此外，Meta還在自主研發晶片。

執行長查克柏格去年表示，Meta將在2028年前投資6000億美元用於美國基礎建設項目。為此，Meta主要依靠廣告業務的利潤，同時也透過外部融資為基礎設施項目提供資金。該公司正在開發自己的高端模型，並已建立了多款人工智慧產品，其中包括一款可在其各種應用程式中使用的聊天機器人。

Meta的發言人證實了與Nebius的交易，並表示，其多元化合作夥伴關係和人工智慧技術堆疊的策略是「建立更具彈性和靈活性的基礎設施」的一部分。

Nebius 總部位於阿姆斯特丹，於2024年從俄羅斯網路巨頭Yandex分拆出來。它是少數幾家利用人工智慧熱潮，透過建立專門用於訓練模型和運行ChatGPT等服務的客製化資料中心來獲利的新興公司之一。

輝達一直在利用其雄厚的資源為這種新型雲端平台提供資金，這些平台與Google和亞馬遜等大型雲端運算供應商競爭。上周輝達宣布將向Nebius投資20億美元，推動這家荷蘭公司的股價上漲了16%。

世報陪您半世紀

人工智慧 Meta

上一則

「罪人」獲奧斯卡4大獎 東灣人大贏家

下一則

國稅局AI查稅 雙重國籍者緊張 專家：不用AI也查得到

延伸閱讀

黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元

黃仁勳GTC演講五重點：Nvidia未來一年晶片訂單上看1兆美元
為AI擴張鋪路 Meta砸270億布局基建

為AI擴張鋪路 Meta砸270億布局基建
史坦普500勁揚1% Nvidia領AI股上漲 油價回落緩解疑慮

史坦普500勁揚1% Nvidia領AI股上漲 油價回落緩解疑慮
字節跳動傳在大馬串聯逾25億美元 Nvidia Blackwell系統 強化AI算力

字節跳動傳在大馬串聯逾25億美元 Nvidia Blackwell系統 強化AI算力
AI需求大爆發 甲骨文營收增22%上修2027財測

AI需求大爆發 甲骨文營收增22%上修2027財測

熱門新聞

劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

2026-03-13 02:20
亞裔女孩搬離加州，德州生活幾年後又想回到加州。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

2026-03-16 13:34
王祖賢人生三部曲：從銀幕女神到弘揚中醫文化，將在矽谷開設艾灸文化館。右為楊磊。（記者李怡╱攝影）

王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

2026-03-15 21:17
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37
據舊金山地方檢警調查，舊金山華埠隨機刺人事件嫌犯，為有犯罪前科的37歲華裔男子。（華埠商家監視錄影截圖）

舊金山華埠隨機刺人 37歲華男落網

2026-03-11 13:32
全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

2026-03-14 21:07

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…

僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…