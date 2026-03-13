購屋交易失敗率低 聖荷西、舊金山躋身前5

房屋合同取消率小幅下降，聖荷西躋身最可能成交的頂級市場。示意圖。（美聯社）

2026年初房屋銷售取消率有所下降，彰顯出市場韌性：面對日益加劇的經濟不確定性，購房者仍堅持購房計畫。據Realtor.com®最新月度住房市場趨勢報告顯示，2月房屋交易失敗率為7.2%，較去年同期的7.4%有所下降，也低於一月的7.6%，表明市場趨於穩定。

與此同時，待完成房屋銷售量（即已簽約且處於最終成交階段的房源）同比攀升4.2%，創下15個月來最大增幅。Realtor.com高級經濟學家克里梅爾（Jake Krimmel）指出，這一基準指標的提升部分源於抵押貸款利率自1月中旬以來持續處於多年低位，且在2月底甚至跌破6%。

在就業數據疲軟、關稅政策動盪及伊朗武裝衝突加劇經濟不確定性的背景下，消費者信心低迷，經濟學家持續密切關注購房者是否會放棄購房計畫。

然而2月數據顯示，市場並未出現「放棄購房」的跡象，市場反而保持了顯著穩定性。

在全美50大都市區中，五個市場因購房者堅定決心脫穎而出：紐約市 以2.7%的全國最低流產率領跑，其次是紐約州水牛城（Buffalo, NY，2.9%）、北卡羅來納州羅利（Raleigh, NC，3.4%）、加州聖荷西 和舊金山 。

是什麼讓買家堅持完成交易？答案因市場而異。在房價高企、庫存緊缺的沿海大都市區，買家擔心若放棄交易可能再難找到同等房產；而在供應充足的地區，較高的可負擔性與穩定需求共同維繫著購房者的交易意願。

上月紐約市房產掛牌價中位數為74萬9450美元，典型住宅在售天數較去年同期縮短1天，新掛牌量同比驟降近12%。

舊金山灣區融資保障無懈可擊。在全美房價最高的大都市聖荷西，中位數房價高達134萬9000美元。當地房產經紀人指出，該地區買家群體主要由高薪資、高素質的科技專業人士構成，因此相較其他市場，融資失敗和最後一刻的購房能力危機更為罕見。

與此同時，聖荷西的房源供應依然緊張，使該地區持續保持賣方市場格局。在交易淡季，潛在買家會爭相搶購現有房源，更願意妥協解決房屋檢查問題和評估價差，而非放棄交易重新尋找。對許多家庭而言，在聖荷西購房不僅是交易行為，更是身份認同與生活方式的里程碑，意味著獲得優質學區資源及高端社區社交圈的准入資格。