我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

汽油漲到每加侖10元?多數駕駛人：只能挨打 還是得開車

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
即使加油站對面就是BART車站，多數加油的人仍表示絕不會去搭捷運。(谷歌地圖)
即使加油站對面就是BART車站，多數加油的人仍表示絕不會去搭捷運。(谷歌地圖)

萬一汽油漲到每加侖十元怎麼辦？許多灣區通勤者表示自己只能挨打，因為還是得開車。

舊金山紀事報報導，位於San Pablo Ave的Grand加油站，正對著一個BART車站。但許多在那裡加油的駕駛人表示，即使油價漲到每加侖十元，他們也不會考慮搭乘BART。

「對我來說，那根本不可能，」來自康科德的桑切斯（Leo Sanchez）一邊說一邊把油槍插進加油口。他用這輛車上班，他說目前每天的油費大約是20元，而隨著與伊朗戰爭持續進行，這個數字可能會迅速升高。

灣區的司機已經注意到了油價的上漲。Grand加油站從上周的每加侖4.85元漲到了本周三的5.29元。街對面的一家雪佛龍加油站的廣告顯示，油價從每加侖5.89元起跳。專家預測，隨著石油價格震盪市場，加州平均油價可能很快就會超過每加侖七元。

蒙洛公園一家雪佛龍加油站將高級汽油的價格定為每加侖7.80元，引發了網路熱議，民眾的恐慌程度堪比去年禽流感爆發期間的雞蛋價格。儘管如此，大多數人還是咬牙堅持，繼續掏腰包。到目前為止，還沒有任何油價高到足以讓他們放棄開車。

紀事報收集的數據顯示，人們對汽車的依賴令人咋舌。根據2024年美國人口普查數據，安蒂奧克市83%的上班族表示，儘管附近就有BART車站，他們仍然選擇開車通勤。在交通便利的艾爾賽瑞度，這一比率降至約46%。該市擁有兩個BART車站和多條公車線路，服務超過一半的通勤人口。

委利賀北部距BART車站較遠，但離公車站和渡輪碼頭相對較近。顯然，很少人利用這些服務，近87%的通勤者選擇開車。奎諾內斯（Alfonso Quinones）承認，每天要花費約130元給他的豐田Tacoma皮卡加油，然後從委利賀開車到舊金山。如果油價持續飆升，他可能會減少周末的開車行程，但他無法想像周一到周五放棄開車。

世報陪您半世紀

舊金山 油價 人口普查

上一則

矽谷自駕新創Nuro赴日本測試 挑戰東京窄巷

下一則

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

延伸閱讀

伊朗掐死荷莫茲海峽 加州汽油上看每加侖7美元

伊朗掐死荷莫茲海峽 加州汽油上看每加侖7美元
油價飆升消費者只能挨打? 開車省荷包訣竅看過來

油價飆升消費者只能挨打? 開車省荷包訣竅看過來

南加油價最高飆漲逾8元 快遞、網約車華人司機苦

南加油價最高飆漲逾8元 快遞、網約車華人司機苦
紐約客談／油價飆漲 駕車人盼望紓困

紐約客談／油價飆漲 駕車人盼望紓困
油價漲民眾感壓力 專家傳授省錢方法

油價漲民眾感壓力 專家傳授省錢方法

熱門新聞

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37
據舊金山地方檢警調查，舊金山華埠隨機刺人事件嫌犯，為有犯罪前科的37歲華裔男子。（華埠商家監視錄影截圖）

舊金山華埠隨機刺人 37歲華男落網

2026-03-11 13:32
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

2026-03-09 19:36
奧運選手劉美賢對粉絲們的熱情有些招架不住，懇請粉絲保持距離。（美聯社）

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

2026-03-06 01:19
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」