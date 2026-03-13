汽油漲到每加侖10元?多數駕駛人：只能挨打 還是得開車

即使加油站對面就是BART車站，多數加油的人仍表示絕不會去搭捷運。(谷歌地圖)

萬一汽油漲到每加侖十元怎麼辦？許多灣區通勤者表示自己只能挨打，因為還是得開車。

舊金山 紀事報報導，位於San Pablo Ave的Grand加油站，正對著一個BART車站。但許多在那裡加油的駕駛人表示，即使油價 漲到每加侖十元，他們也不會考慮搭乘BART。

「對我來說，那根本不可能，」來自康科德的桑切斯（Leo Sanchez）一邊說一邊把油槍插進加油口。他用這輛車上班，他說目前每天的油費大約是20元，而隨著與伊朗戰爭持續進行，這個數字可能會迅速升高。

灣區的司機已經注意到了油價的上漲。Grand加油站從上周的每加侖4.85元漲到了本周三的5.29元。街對面的一家雪佛龍加油站的廣告顯示，油價從每加侖5.89元起跳。專家預測，隨著石油價格震盪市場，加州平均油價可能很快就會超過每加侖七元。

蒙洛公園一家雪佛龍加油站將高級汽油的價格定為每加侖7.80元，引發了網路熱議，民眾的恐慌程度堪比去年禽流感爆發期間的雞蛋價格。儘管如此，大多數人還是咬牙堅持，繼續掏腰包。到目前為止，還沒有任何油價高到足以讓他們放棄開車。

紀事報收集的數據顯示，人們對汽車的依賴令人咋舌。根據2024年美國人口普查 數據，安蒂奧克市83%的上班族表示，儘管附近就有BART車站，他們仍然選擇開車通勤。在交通便利的艾爾賽瑞度，這一比率降至約46%。該市擁有兩個BART車站和多條公車線路，服務超過一半的通勤人口。

委利賀北部距BART車站較遠，但離公車站和渡輪碼頭相對較近。顯然，很少人利用這些服務，近87%的通勤者選擇開車。奎諾內斯（Alfonso Quinones）承認，每天要花費約130元給他的豐田Tacoma皮卡加油，然後從委利賀開車到舊金山。如果油價持續飆升，他可能會減少周末的開車行程，但他無法想像周一到周五放棄開車。