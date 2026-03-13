我的頻道

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

舊金山訊
劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）
劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

隨著奧運花式滑冰金牌得主劉美賢（Alysa Liu）在美國掀起關注熱潮，不少觀察者開始思考：為何這位年輕選手能迅速成為全美媒體與觀眾熱議的焦點。學者指出，除了運動成就外，劉美賢所展現的情緒特質，正好契合美國文化長期重視的情感價值。

史丹福大學心理學教授蔡真妮（Jeanne L. Tsai，音譯）多年來研究不同文化對情緒表達的偏好。她與研究團隊在一項最新研究中發現，美國人普遍更偏好「高喚醒的正向情緒」（high-arousal positive states），例如興奮、熱情與狂喜。相較之下，東亞社會則更傾向重視平靜、穩定等較為低調的正向情緒。

研究顯示，在問卷調查中，當受試者以五分量表評估「理想上希望感受到的情緒」時，美國受試者對興奮與熱情等情緒的評分，明顯高於東亞國家受試者。這樣的文化差異在過去20多年研究中持續存在。蔡真妮指出，劉美賢在冰上與冰下所展現的熱情與活力，正好呼應了許多美國人理想中的情緒狀態。

她的研究也發現，人們往往會不自覺地以這些理想情緒作為標準來評價他人。例如在實驗中，美國受試者看到張口大笑、充滿興奮感的表情時，往往會認為對方更溫暖、更友善、更值得信任，甚至在某些情況下也更有能力。相較之下，表情較為平靜或中性的臉孔，則較少得到同樣評價。

神經科學研究也支持這一現象。當研究人員在腦部掃描實驗中向美國受試者展示不同表情時，受試者看到「興奮笑容」時，大腦中與獎勵相關的區域會比看到中性表情時更加活躍。這些區域通常也會在人們預期獲得金錢或追求目標時被激活。研究指出，對於重視興奮與熱情情緒的人來說，這類表情本身就會帶來某種心理上的「獎勵感」，也更容易促使人們與對方互動。

這種偏好甚至會影響行為決策。在部分實驗中，美國受試者更願意把資源或金錢分享給帶有興奮表情的人，而不是表情平靜或中性的人。然而在東亞文化背景的受試者中，情況往往相反：他們更傾向把資源分配給表情平靜的人，而非情緒高昂的人。

蔡真妮指出，當他人的情緒表達不符合社會所偏好的情緒理想時，人們往往會在無意識中對其評價較低。這種情況在國際競賽或跨文化互動中也可能出現。例如在花式滑冰比賽中，不同文化背景的選手在情緒表達上的差異，可能會影響觀眾或評論者的感受。

她認為，人們往往相信自己對他人的評價是客觀的，但實際上，這些判斷往往反映了我們自身文化中所重視的情緒價值。

因此，劉美賢在美國引發的廣泛共鳴，除了因為她的技術、回歸與奧運金牌成就，也因為她在冰上所展現的奔放喜悅與感染力，正好體現了許多美國人理想中希望感受到的情緒。當人們為她喝采時，也是在為那種充滿熱情與活力的情感價值喝采。

史丹福大學 劉美賢

