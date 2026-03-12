屋崙迎冬奧明星歸來 劉美賢將致詞 電視台也直播

我的頻道

編譯組╱綜合報導
劉美賢今（12）日將出席屋崙市為她舉辦的盛大公眾集會，慶祝她凱旋歸來。（美聯社）
屋崙市訂於今（12）日舉行盛大的公眾集會，慶祝家鄉運動明星–奧運女子花式滑冰冠軍劉美賢（Alysa Liu）凱旋歸來，劉美賢將在會上發表談話；主辦方表示，慶祝活動未採一般的遊行方式，而以公眾集會進行，主要是應劉美賢的要求，也凸顯她開朗、灑脫自在的「Z世代」風格。

舊金山紀事報報導，劉美賢在屋崙冰上運動中心接受訓練，並在東灣長大。市長芭芭拉．李表示，慶祝活動既是對劉的成就的致敬，也是對屋崙精神的頌揚。「這場集會不僅是對一位傑出冠軍的慶祝，」李說，「更是對我們社區所代表的一切的慶祝。」

這項活動由市長芭芭拉．李的辦公室組織，將在市政廳前的小川廣場（Frank H. Ogawa Plaza）舉行。屋崙旅遊局 稱，廣場預計將迎來約7000名參與者。

小川廣場位於第12街╱屋崙市中心BART站上方，是屋崙市最方便的公共聚集地點之一。

主辦單位表示，免費入場券開放後不久就被索取一空，但向隅的粉絲仍可透過多種直播方式觀看集會。集會預計上午9點開門，正式活動於中午12點開始，將持續到下午1點半左右。建議大家盡早到達，因為活動將吸引大量人潮。組織者並強烈建議搭乘大眾運輸工具。

主辦單位表示，劉美賢將出席慶祝活動，並預計在官方活動期間向群眾發表演說。

為什麼屋崙舉辦的這項慶祝活動是集會而不是遊行？據主辦單位稱，劉美賢要求舉辦一場社區慶祝活動，而不是遊行。這場集會旨在展現屋崙的當地文化和藝術家，同時歡迎這位奧運冠軍凱旋；市府官員沒有透露還有哪些人會出席這場活動。

免費門票在註冊開放後不久就被預訂一空，未能獲得門票的粉絲仍然可以透過多種直播方式觀看集會。包括NBC灣區電視台、CBS和KTVU在內的當地電視台，預計將播出或直播此次活動。NBC灣區電視台將在其網站、YouTube 和Facebook頁面上進行直播，並透過NBC灣區新聞24/7串流頻道在Roku、三星電視Plus和亞馬遜Fire TV等平台上進行直播。

其他也可以透過以下管道觀看集會：KTOP 10頻道、AT&T U-Verse 99頻道、屋崙市政府YouTube頻道。

屋崙 劉美賢

