同樣來自東灣 劉美賢、千黛亞巴黎時裝周相見歡

千黛亞（著白衣者）3月10日抵達法國出席巴黎時裝周路易威登2026/2027秋冬女裝成衣系列發表會。（路透）

同樣來自東灣的兩位名人同鄉10日首次相見，她們的互動也如粉絲們所期待的那樣溫馨美好。

舊金山紀事報報導，金球獎 得主千黛亞（Zendaya）和本屆冬季奧運女子花式滑冰金牌得主劉美賢 （Alysa Liu）10日在巴黎舉行的路易威登（Louis Vuitton）2026秋冬時裝秀上相遇，兩位屋崙藝術學院（Oakland School for the Arts）校友相見歡的影片迅速在社群媒體上瘋傳。

在一段上傳到X平台上的影片中，可以看到劉美賢正面帶微笑與千黛亞聊天；另一段影片也顯示，劉美賢笑容燦爛地比出V字手勢，千黛亞則像是在搶鏡頭，嘟著嘴在劉美賢背後也比出兩個V字手勢，隨後兩人熱烈擁抱。

當天身著路易威登棕色牛仔夾克和寬鬆牛仔褲的劉美賢，在接受W雜誌採訪時說：「整體來說，灣區 塑造了我的時尚品味，它真的影響了我的時尚品味。」

這位奧運金牌運動員因其個人風格備受關注，尤其是她的挑染環狀髮色和唇環，她說都是自己親自操刀的。

雖然10日的活動是劉美賢首次參加的大型時裝秀，但千黛亞早已是頂級時裝秀的常客。

很多粉絲注意到，千黛亞在活動中穿的白色禮服看起來像新娘禮服，而她無名指上戴著一枚疑似是婚戒的戒指。這是自從千黛亞的造型師兼好友羅奇（Law Roach）向媒體透露她已和未婚夫湯姆霍蘭德（Tom Holland）祕密結婚以來，千黛亞首次公開露面。

紀事報表示，劉美賢在米蘭冬奧奪冠一舉成名後，她仍在適應鎂光燈下的生活，但她表示希望擁有隱私。曾在街上被粉絲圍堵的劉美賢說：「有人追著我跑到我的車旁。老兄，請不要這樣對我。」

在東灣列治文市長大、屋崙受訓的劉美賢，自冬奧結束後便頻繁在灣區和美國各地之間奔波，進行媒體活動，包括亮相「吉米A咖秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）和登上「滾石」和Teen Vogue雜誌。