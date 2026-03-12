攜手Uber Zoox自駕計程車賭城上路

可愛的Zoox自駕車像是有輪子的烤麵包機，今夏將在Uber的平台上開始提供自駕計程車服務。 (zoox.com)

網約車業龍頭Uber與亞馬遜 旗下的Zoox達成協議，Zoox的車輛今夏將在Uber的平台上，開始提供自駕計程車服務。

聖荷西信使報報導，優步科技公司（Uber Technologies Inc.）將於今年夏季在拉斯維加斯推出一項服務，乘客可透過Uber App叫到亞馬遜旗下Zoox公司的無人駕駛計程車。

優步和Zoox於11日宣布，雙方已達成多年合作協議。從明年開始，洛杉磯的優步用戶也可透過Uber程式叫到Zoox的車。服務上線後，優步乘客將有機會在符合條件的行程中選擇Zoox的車。這是Zoox首次與第三方合作。

優步和Zoox並未透露收益分成細節，也未說明優步乘客乘坐Zoox車輛是否須要付費。（Zoox目前不向乘客收取任何費用）。優步的投資人對此消息歡欣鼓舞，紐約股市開盤前，該公司股價上漲4.1%。亞馬遜股價漲幅則不到1%。特斯拉 經營著一項有限的自動駕駛計程車服務，TSLA股價最初下跌，隨後跌幅收窄。

10日國家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布就Zoox公司無方向盤自動駕駛計程車的商業化營運啟動公眾意見徵詢期，這是邁向付費乘車服務的關鍵一步。

自動駕駛叫車和自動駕駛計程車服務市場正在升溫。Alphabet旗下的Waymo擁有最廣泛的商業服務網絡，全天候運營，在美國六個城市提供收費服務。該公司目前每周在這六個城市提供約40萬次付費乘車服務。

相較之下，2020年被亞馬遜收購的Zoox在公共街道上部署服務方面則較為謹慎，該公司擁有專門設計的無人駕駛計程車，兩排座椅一排向前、一排向後，沒有方向盤、踏板或其他駕駛控制裝置。

Zoox已經在拉斯維加斯和舊金山 經營有限的無人駕駛服務，並在美國其他城市進行試驗。測試車輛是經過改裝的豐田SUV，配備駕駛控制裝置，通常還會有一名安全駕駛員坐在駕駛座上。即使Uber開始提供乘車服務，Zoox仍將繼續透過它自己的應用程式，在拉斯維加斯以及之後的洛杉磯營運服務。