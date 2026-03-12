痛批以兒童為目標 法官加重「派對媽」量刑

聖塔克拉拉縣高等法院法官裁定，對灣區「派對媽」加重量刑。(圖取自聖縣高等法院臉書)

法官提高對灣區洛斯蓋圖「派對媽」母親奧康納(Shannon O'Connor)的潛在刑期。奧康納因組織喧鬧的青少年派對、而被判犯有十多項重罪，這些派對充斥酗酒和性侵犯等醜聞。法官裁定，奧康納以弱勢兒童為目標，應受到更嚴厲懲罰。

「聖荷西信使報」報導，聖塔克拉拉縣高等法院法官彼得森(Judge Elizabeth Peterson)日前宣布，發現奧康納的16項重罪指控、存在多項加重情節，其中包括13項危害兒童罪、2項性侵罪和1項妨礙證人作證罪。這項發現，促使法官可以選在本月稍後的聽證會上、對奧康納判處最高刑期。

現年51歲的奧康納因組織青少年酗酒派對、大多在其位於洛斯蓋圖家中舉行，而被判犯有47項重罪和輕罪，可能面臨數十年監禁。這些派對是酗酒和性侵犯的溫床。

經過三個月的審判，奧康納上周被陪審團裁定犯有上述47項重罪以及31項輕罪，其中包括危害兒童罪和向未成年人提供酒精。她未出席11日聽證會，但法官彼得森繼續就其重罪指控所謂加重處罰條款作出裁決。

彼得森裁定，奧康納的所有重罪指控都涉及她利用其信任關係，並以弱勢群體為目標。法官裁定，在11項危害兒童罪和兩項性侵罪中，她皆展現詳細策劃和詭辯的犯罪手段。此外，奧康納還被認定，在兩項性侵罪中誘使未成年人犯罪。這兩項指控是基於她讓兩名女孩醉酒，導致被性侵。

地區檢察官羅森(Jeff Rosen)11日聲明表示，裁決證實，洛斯蓋圖社區家長和受害者知曉事實，奧康納將自己處在被兒童信任的地位，並且濫用。奧康納的蓄意行為，利用她多年來吸引到她家中無辜者的脆弱性。社區的孩子都是我們的孩子，應該盡全力幫助他們。奧康納卻顛倒此一價值，把社區孩子們當作虐待對象。

奧康納的律師普瑞科斯基(Stephen Prekoski)在電話採訪表示，法官的裁決「並不令人意外」，但他在奧康納的量刑聽證會、目前定於3月26日舉行之前，不會發表更多評論。

加重情節成立的最終結果為，彼得森法官現在有權對奧康納的每項重罪判決判處最高刑期。若法官僅對重罪執行連續刑期，她的量刑範圍將至少有33年以上監禁。