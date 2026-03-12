聖荷西聯合學區 建議關閉5小學 學區委員會26日將表決

聖荷西聯合學區建議關閉5所小學，學區教委預計將於3月26日前對該建議進行表決。（本報檔案照）

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，經辯論與抗議後，特別委員會建議聖荷西聯合學區 （San Jose Unified School District，SJUSD）在下學年開始前關閉五所小學校區。

該建議出台之際，學區表示需關閉部分校區並整合學校，以應對自2017年以來20%的入學率下降。學區強調，關閉學校的決定並非出於財政需求或預算限制，而是為了提升學生的學術體驗。

目前，SJUSD部分學校已將不同年級合併為單一班級以應對學生人數減少的問題。去年秋季啟動的「明日學校計劃」（Schools of Tomorrow）將「理想學校」定義為每學年級設三個班級的學校。

負責推薦關閉校區的「明日學校」實施委員會周二（10日）建議學區教委關閉Canoas、Empire Gardens、Gardner、Lowell和Terrell五所小學，並將Galarza校區的Hammer Montessori特色項目遷至Gardner小學。該委員會此前曾考慮關閉多達九所校區。

學區委員會預計將於3月26日對該建議進行表決。

支持者表示該方案僅關閉規模最小的學校，既維繫社區凝聚力，又避免設施超負荷，同時最大化步行上學學生的比例。

反對者指出，該方案將導致大量學生就讀於生源不足的學校，未來可能迫使學區考慮進一步關閉學校。根據學區分析，僅36%的小學生能在該方案下進入「理想」學校；方案雖解決眼前問題，卻無法為社區未來兩三年提供穩定保障。」

自上月方案公布以來，家長、學生及社區成員持續反對學校關閉計畫，認為此舉將損害學生的學業與社交發展，且因主要涉及市中心校區，將對黑人及拉丁裔學生造成不成比例的影響。

委員會同時建議教委評估特色學校項目、初中及高中的潛在合併或關閉方案，定期審查小學招生情況以維持理想班級規模，並追蹤轉校學生學業表現的變化。

家長可通過學區校舍定位系統查詢子女分配的就讀小學。關閉學校的特殊教育及雙語課程將轉移至其他校區，不會終止。

學區將為轉入新校的學生提供三小時免費課後活動，並為距離校區1.5哩以上學生提供校車接送服務。

官員表示，所有擬關閉的小學將在2025-26學年剩餘時間獲得雙倍常規撥款以支持過渡，而將在2026-27學年接收新生的學校則獲得雙倍常規撥款以支持融合工作。學區尚未明確說明該資金來源。