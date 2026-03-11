西北大學等8所名校進駐舊金山 共建創新平台

羅偉表示，八所美國名校進駐舊金山，共建創新平台，可透過舊金山在人工智慧與創投產業的資源，新創項目尋找資金與合作機會。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長羅偉（Daniel Lurie）10日表示，來自美國中西部的八所頂尖大學將在舊金山成立創新平台Third Coast Foundry，吸引學生、研究人員及創業團隊來到灣區發展，並透過人工智慧 與創投資源，促進跨校合作與創新交流。

市府表示，Third Coast Foundry 將利用舊金山在科技、創新與人工智慧領域的全球領先地位，打造共享工作空間，讓多所大學的創業團隊和研究人員在灣區與投資人、企業及校友網絡建立聯繫，為新創項目尋找資金與合作機會。

羅偉指出，舊金山一直是全球創新、科技與風險投資的重要中心，而高等教育機構的加入，將為城市復甦注入更多動能。「隨著更多頂尖大學來到舊金山，我們正在加速城市經濟復甦，並進一步強化市中心成為集居住、工作、娛樂與學習於一體的活力城市核心。」

該項目落腳於South Park社區的二街625號，距離灣區主要創投機構與科技公司聚集區僅數步之遙。該空間約3500平方呎，將作為大學創業團隊與研究人員短期駐點的基地，並舉辦各類交流活動，包括創業展示日（Demo Day）、研討會、接待活動及創新工作坊等，為新創公司與投資人提供更多互動機會。

第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）表示，Third Coast Foundry 落戶其選區，將為當地帶來更多創新合作機會，也將為 Second Street 科技走廊增添新的活力。「這些世界級大學的加入，將進一步促進社區的創新與合作。」

參與該計畫的八所大學包括：卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)、西北大學(Northwestern University)、俄亥俄州立大學(The Ohio State University)、普度大學(Purdue University)、芝加哥大學(University of Chicago)、伊州大學香檳分校(University of Illinois Urbana–Champaign）、麥迪森威斯康辛大學(University of Wisconsin–Madison)及聖路易斯華盛頓大學(Washington University in St. Louis)。

該平台由芝加哥大學創業與創新中心Polsky Center負責營運，各校將共同規畫活動與交流項目，提升中西部創新團隊在灣區的能見度。

芝加哥大學創業與創新中心主任梅卡爾(Samir Mayekar)表示，在灣區建立據點對中西部創新生態系具有重要意義。「這將為創業者提供接觸資金、人才與策略夥伴的機會，同時也加強美國兩個重要創新社群之間的聯繫。」

市府指出，Third Coast Foundry目前已正式啟用，預計今年夏天舉行開幕典禮。該計畫為期兩年的試點項目，並獲得 G2C Venture Partners 與威斯康辛投資管理公司(Wisconsin Investment Management Company )等機構支持。

這項合作也延續羅偉推動舊金山經濟復甦的政策。今年稍早，市府宣布范德堡大學(Vanderbilt University)計畫於2027年在舊金山設立學術校區；同時市長提出的「Heart of the City」市中心復甦計畫已獲超過6000萬美元資金支持。市府指出，隨著辦公室租賃增加、聯合廣場商業空置率下降以及更多員工重返辦公室，城市經濟正在逐步回暖，而創新與教育合作將成為推動復甦的重要力量。