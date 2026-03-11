招生不足 舊金山市大將關閉第四街校區

我的頻道

快訊

編譯組╱綜合報導
舊金山市立大學市中心校區因招生不足導致州政府撥款削減即將關閉。（Google Maps）
舊金山市立大學市中心校區因招生不足導致州政府撥款削減即將關閉。（Google Maps）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）獲悉，舊金山市立大學（City College of San Francisco）將於今夏關閉其位於第四街（Fourth St.）與米慎街（Mission St.）交匯處、運營47年的校區，並將烹飪、時尚及語言課程轉移至其他招生不足的校區，包括該校的華埠（Chinatown）校區。

位於第四街88號的校區是該校在全市六大主校區之一，因註冊學生僅相當於152名全日制學生，遠低於維持州政府撥款所需的1000人標準，明年將損失逾200萬美元州政府資金。

鑑於此及九層教學樓的維護成本，市立大學校長梅西納（Kimberlee Messina）周五（6日）致函員工稱：「領導團隊已作出艱難決定，今秋學期將暫停市中心教學點的課程安排」，並強調「此次調整不會導致裁員」。

市立大學擁有這棟8萬4000平方呎的建築，梅西納表示將尋求「與其他教育機構、社區組織、市政府及其他合作夥伴建立潛在合作關係」，以吸引新租戶入駐。

成立於1979年的市立大學市中心校區目前有900多名兼職學生，主修餐飲服務、時尚、羅曼語系語言（Romance Languages）及英語專業。副校長David Yee 2月12日向校董會報告稱，該校區全體學生僅相當於152名全日制學生。

與其他校區不同，市中心校區直接受州政府監管。因此，州政府要求該校區必須保持至少1000名全日制學生等效規模，作為每年獲得220萬美元撥款的條件。但這些保護措施將於7月1日到期。

對市立大學而言，吸引新生始終是最棘手且代價高昂的難題。

州政府紀錄顯示，十年前該學院六所校區全日制學生總數達2萬2541人。而今秋季入學的全日制學生僅9172人，降幅達59%。Yee向市立大學董事會提交的最新報告顯示，實際數字更低，為7355人。

該校招生驟降導致州政府凍結其2024-25財年撥款額度，直至學生人數回升。

為扭轉整體招生困境，根據本年度預算，市立大學管理層正向三個校區發起挑戰：華埠校區、米慎校區及John Adams校區各需招收800名全日制學生。

這將是一項艱巨任務，要求市立大學將三校區的總註冊量提升至2700名全日制學生，較當前1438人的規模翻倍有餘。為此校方正審視低註冊率課程，並考慮資金重新分配方案。

華埠

