羅偉安保遇襲細節曝光 男：我要像李小龍那樣踢你屁股

舊金山市長羅偉長期強調自己會親自走上街頭與市民互動。周二他表示，並不打算因這次事件而改變這種作風。（本報資料照片）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）警員安保上周在田德隆區，與一名街頭男子爆發肢體衝突一案，在檢方最新提交的法庭文件中揭露更多細節。文件顯示，嫌犯在衝突發生前曾靠近安保並揚言：「我要像李小龍 那樣踢你」（I′ll Bruce Lee kick your ass.），隨後雙方爆發激烈肢體衝突。

文件顯示，事件發生於上周四下午約5時30分，羅偉與兩名安保駕車沿田德隆區拉金街（Larkin Street）向北行駛，並在Cedar Street路口停車。當時路邊有四人坐在路緣，其中一人、33歲的西蒙（Abraham Simon）被指站在車道中央。

檢方表示，羅偉與其中一名安保下車，要求該群人移開。但44歲的菲利普斯（Tony Shervaughn Phillips）隨即與人爭辯，並向市長方向靠近。安保見狀站到羅偉與菲利普斯之間阻擋。

法庭文件指出，菲利普斯突然逼近安保，兩人距離不到10吋，並說出「我要像李小龍那樣踢」的威脅語句。地檢官洛巴克（Erin Loback）在文件中表示，為拉開距離，安保將菲利普斯推開。

舊金山紀事報取得的監視影片顯示，安保將菲利普斯推向路邊人行道。影片沒有聲音，因此事發前雙方說了什麼此前並不清楚。檢方指出，菲利普斯被推倒後立即起身並衝向安保，抱住對方並將其摔倒在地。

檢方表示，安保在摔倒時後腦撞地，造成頭部撕裂傷並出現腦震盪。衝突發生前，安保曾透過無線電呼叫仍在車內的另一名警員安保支援，並稱菲利普斯「行為具有攻擊性」。

檢方指出，第二名警員安保趕到後，菲利普斯一度拒絕配合上銬，直到安保拔出配槍指向他後才停止反抗。

菲利普斯目前除本案外，還面臨五宗輕罪案件，包括毒品相關指控等。檢方在聲請羈押的動議中指出，菲利普斯過去在這些案件中從未主動出庭，僅在仍被羈押時由警員押送到庭。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，菲利普斯當時拒絕配合警員要求並出現攻擊行為，「這是一名不僅對公眾，也對執法人員構成風險的人。」

另一方面，舊金山警察問責局（San Francisco Department of Police Accountability）已宣布對事件展開調查。該機構表示，啟動調查並不意味著涉事警員有不當行為，但會由第三方機構進行審查。

事件也再次引發外界對羅偉街頭巡視風格的關注，他長期強調自己會親自走上街頭與市民互動。羅偉說，衝突事件前停車是因為看到有人站在馬路中央，「我擔心他們的安全，也擔心來往車輛和行人的安全。」並表示事發時自己曾跑回車內請另一名警員安保協助。

羅偉周二在一場與本案無關記者會上表示，自上任以來已經與街頭民眾交流「幾百次」，並不打算改變這種作風。他周二早上剛剛再次上街，並與民眾「有一些很好的互動，也能夠幫助到一些人」。

他重申，將與自己的警員安保團隊及警局長劉力一（Derrick Lew）商討，確保未來能在安全情況下繼續進行這類街頭互動。