華埠隨機刺人兇手抓到了 37歲華男落網 父親曾任中華總會館總董

據舊金山地方檢警調查，舊金山華埠隨機刺人事件嫌犯，為有犯罪前科的37歲華裔男子。（華埠商家監視錄影截圖）

舊金山華埠 上周發生一起駭人的隨機刺人案，嫌犯已被逮捕，被控謀殺未遂。

舊金山紀事報(San Francisco)報導，地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）舉行記者會宣布，已抓獲37歲的華裔嫌犯黃建峰（Jian Feng Huang，音譯）。謝安宜說：「這起事件駭人聽聞，一名無辜男子在我們城市的街道上等待過馬路時遭受殘忍攻擊。」

監獄紀錄顯示，黃某9日下午出庭應訊。謝安宜表示，鑑於黃某對公共安全造成極大威脅，地檢處要求繼續予以羈押。謝安宜指出，這起攻擊事件應該是隨機性的，檢方沒有找到證據能證明行凶者與受害者之間有任何關係。

這起事件發生在5日下午1時15分左右，地點位於華埠Stockton Street和Sacramento Street的十字路口。趕到現場的警員發現一名受害者中刀倒地，有生命危險，醫護人員立即將其送往醫院。

事件發生後，警方在Powell Street 600號路段附近逮捕了嫌犯黃某。警方發現黃某手裡拿著一個塑膠袋，執法人員靠近時，他試圖丟棄塑膠袋。警方發現，塑膠袋裡裝有一把鋼製菜刀，上面沾著新鮮血跡。

法院文件顯示，警方發現受害者下背部有一道3到4吋長的傷口，有「大量血液滲出」，利刃幾乎傷及受害者主動脈。起訴書寫道：「嫌犯沒有說話，也沒有發出任何威脅。」

舊金山標準（San Francisco Standard）指出，黃某2016年涉嫌在華埠天后廟街（Waverly Place）破壞七輛汽車被捕，後來獲得保釋，但未按要求出庭被通緝；2017年，黃某涉嫌在華埠黃氏宗親會（Wong Family Benevolent Association）大樓內縱火被捕；2020年，黃某再次於聖馬刁縣縱火被捕。

舊金山標準稱，黃某的父親黃楚文（Chu Wen Huang）是華埠社區領袖，曾擔任中華總會館總董。黃楚文近年來在親中團體中十分活躍，曾公開抗議時任台灣副總統賴清德訪問灣區。