談判破局 都布林教師啟動罷工 數百人上街抗議學區削預算和裁員

都布林學區教師周一啟動罷工，數百名教師走上抗議線。(圖╱Copilot AI生成)

據「信使報」（Mercury News）報導，都布林教師協會（Dublin Teachers Association，DTA）與都布林聯合學區 （Dublin Unified School District，DUSD）在周日（8日）的最後一刻談判未能達成協議，數百名教師周一（9日）組成罷工 隊伍，抗議學區擬議的預算削減和裁員計畫。雙方已就爭議問題爭論數月之久。

罷工隊伍於清晨7點前開始集結，並蔓延至多個地點。教師協會在社交媒體聲明中寫道：「周一我們發起罷工，是因為都布林學區管理層拒絕為學生投資。」此前聲明中，他們要求學區「重新調整預算優先級」。學區則在官網聲明中辯稱，周日曾寄望於最後一刻的談判解決僵局。

DTA批評學區資金管理不當，尤其在2024年和2020年支付債券措施資金後。這導致競爭性工資漲幅停滯，同時醫療成本持續攀升。

罷工期間，該學區學校將保持開放，但幾乎所有學校都將調整課表。

學區總監芬克（Chris Funk）周一在都布林小學代課期間透過電話說︰「DTA不斷改變他們的要求標準。」

學區官網在周一開學前發布公告稱：「首日將因臨時動態安排略顯不確定。所有學校照常開放，提供早餐午餐，確保學生全程受監管。預計教師協會將在各校現場積極發聲。」

幼兒園、學前班及幼兒園於上午8:15開放，開放時間至11:15；小學一至五年級上課時間為上午8:35至12:35。Cottonwood Creek中學開放時間為上午8:15至12:15，Wells & Fallon中學為上午8:35至12:35。都布林高中與Emerald高中維持常規課表，Valley High高中則於上午8:50至11:50運營。

DTA教師在全學區範圍舉行示威，並攔截潛在代課教師，稱學區向代課教師提供每日500美元的「破壞罷工工資」，而正常日薪僅為200美元。

芬克指出，DTA的財務訴求存在誤導，學區財政儲備根本無法滿足工會要求。他補充稱，部分罷工教師對試圖穿越罷工隊伍的學生和教職員工「態度更強硬」且「不願妥協」。他重申想上學的孩子仍可正常到校，但承認「存在某些脅迫行為」。

學區聲明稱將為所有校區聘用「合格客座教師」，並通過「詳細教學計畫和標準化指導」引導學生完成每日作業。高中生被組織成大型學習小組，罷工期間所有課程資料均可在線獲取。

教師表示若學區立場毫無鬆動，教學推進只會愈發困難。