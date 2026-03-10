舊金山金融區、濱海區、北灘區 駕駛最容易吃罰單

我的頻道

舊金山訊
據統計，舊金山平均每天會開出超過1000張街道清掃相關罰單。（取自舊金山交通局）
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）根據市府資料分析指出，舊金山金融區（Financial District）、濱海區（Marina）及北灘區（North Beach），是全市最容易被貼停車罰單的社區。這些地區因通勤人口與觀光客眾多，每百居民平均收到的罰單數在全市名列前茅。

根據市交通局（SFMTA）保存的停車罰單資料，紀事報將2025年全市發出的超過100萬張停車罰單，依地理位置，比較不同社區的人均罰單數量，以及各類違規行為的分布情況。

紀事報指出，在幾乎所有社區中，最常見的兩類停車違規為街道清掃（Street Cleaning）違規與停車計時器過期（Expired Meter）。舊金山平均每天會開出超過1000張街道清掃相關罰單。

在人口超過5000人的社區中，Presidio Heights、太平洋高低、Mairna區與Hayes Valley是人均街道清掃罰單最多的四個社區。

住宅區停車超時（Residential Overtime Parking）則是全市第三常見的停車違規類型。紀事報統計顯示，2025年Potrero Hill是住宅區停車超時罰單人均最多的社區，每100名居民約收到56張相關罰單。

此外，舊金山另一項較具特色的違規是坡道停車未轉動輪胎（Parking on Grades）。許多居民認為這是外地駕駛最容易忽略的規定之一。統計顯示，這類罰單最常出現在Nob Hill、Potrero Hill及Pacific Heights等地勢較高的社區。

舊金山 罰單

