你知道嗎…舊金山繽紛屋風格 60年前這位藝術家帶起

阿拉莫廣場備受喜愛的「彩繪女士」（Painted Ladies），在背後高樓大廈映襯下，益顯其華麗及獨特。如今已躋身舊金山十大景點之列。（路透）

舊金山 標誌性色彩繽紛房屋的前身，曾被斥為建築界「瘟疫」，這種風格當初是如何形成的？

舊金山紀事報報導，曾有一段時間，舊金山的領導人恨不得將破敗的維多利亞式房屋拆得精光。它們被斥為建築界的瘟疫，並被嘲諷為「哥德式恐怖」。就連如今阿拉莫廣場上那些備受喜愛的「彩繪女士」（Painted Ladies）–電視劇「歡樂滿屋」（Full House）片頭曲影片的主角，如今已躋身舊金山十大旅遊景點之列–也曾位於拆除計畫之中。

然而，意想不到的事情發生了：鮮豔的色彩出現了。1960年代末期和70年代初期，一場旨在拯救這些華麗房屋的運動興起，同時，維多利亞式房屋也開始大膽地塗上色彩，在外牆上疊加七種甚至更多顏色。這種潮流自然地出現，然後迅速蔓延開來，就像彩虹魔杖在街區裡揮舞。隨著色彩的湧現，人們開始注意這些房屋，並提升了它們的價值。

「維多利亞式房屋是最終的贏家，」舊金山遺產保護協會主席兼執行長拉邦蒂（Woody LaBounty）說。該協會是一個致力於建築物保護的組織。「現在人們一提到舊金山，就會想到維多利亞時代。這就像舊金山如果失去纜車一樣，簡直不可思議。」

那麼，舊金山的房屋是如何變得如此色彩繽紛的呢？答案鮮為人知，除了少數歷史學家和資深油漆工之外，幾乎無人知曉，而這正是舊金山的精髓所在。它與一場突如其來的反主流文化運動、由陌生人粉刷成萬花筒般絢麗的房屋，以及一位負責全市1萬8000戶住宅配色方案的獨行俠息息相關。當然，還有迷幻藥的影響。

1870年代，維多利亞式房屋在舊金山大量湧現，這得益於這座城市對歐洲風格的痴迷，以及蓬勃發展的北加州紅木木材產業和快速進步的木材加工技術。建築工人手持曲線鋸，Haight-Ashbury、Mission District、Western Addition和Noe Valley一帶，建造了一座座帶有凸窗和薑餅裝飾的房屋。

但1906年地震後，社會觀念有了轉變。隨著房屋老化破敗，新的潮流湧現。1967年，25歲的藝術家皮普爾斯-布萊特（Maija Peeples-Bright）搬進了908 Steiner St.，她讓她的家成為舊金山第一座引人注目的色彩斑斕的住宅，其他的屋主瘋狂跟進，創造了這個奇譚。