買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

一對夫婦買下夢寐以求的舊金山 北灘住宅，舊金山市府卻要求他們將其還原為四間公寓。引發當事人與鄰居、倡議組織在權益保護、法律見解和主張等多方面的爭論。

「舊金山紀事報」報導，雷米瑞茲夫婦(Katelin Holloway and Ben Ramirez)以475萬美元的價格買下舊金山北灘社區一棟3700平方呎房子，2021年春天搬入，但之後卻發現，這間位在524-526 Vallejo St.的房屋，成為「困住他們的美麗房子」。

漂亮獨棟屋 曾被非法改建

雷米瑞茲夫婦表示，在他們買下這棟房子之前的十年期間，房屋曾被非法改建，從一棟多單元公寓樓、變成目前這棟漂亮的獨棟房屋。先前的三位住戶被買斷他們的住房單位，清除未經許可的改建障礙。

現在，住戶權益組織呼籲市政府命令雷米瑞茲夫婦解決這個並非是他們造成的問題，並將他們的房子恢復成城市規畫中仍然保留的四單元公寓大樓。組織人士認為，這關乎原則和前例：舊金山住房極度短缺，無論目前的屋主是如何友善或富裕，市府都不能放棄任何住房單位。

市議會預計很快就會針對雷米瑞茲夫婦夢想住房的未來，進行投票表決，將可能是持續數年、導致這對夫婦、倡議人士與城市規畫者相互漫長鬥爭最終結果。

雷米瑞茲夫婦承認，他們須對這件事負有部分責任。買房時就知道房子的狀況，一眼就能看出房子的內部與描述不符，卻簽下合約。但當時他們的房產經紀人與房子的前任房主都保證，其中差異應不會造成什麼大問題。

這對夫婦在過去的四年裡，一直在與複雜的官僚機構、各種許可證、聽證會與上訴周旋。這對夫婦表示，他們已經花數千美元聘請建築師和許可證辦理人員。

若市議會駁回他們的上訴，他們可能需要將房屋分割成四個獨立的單元，並增設三個廚房：一個在主臥，一個在其中一個兒子的房間，還有一個在樓下的客房。翻修工程可能耗資數百萬美元，並迫使一家人在施工期間搬遷。雷米瑞茲表示，這筆費用很可能超出他們的負擔。

雷米瑞茲夫婦一直致力與市府合作，尋求可行解決方案，既能讓他們繼續住在自己的房子裡，又能幫助市府實現住房目標。

這對夫婦去年向規畫委員會陳述他們的情況，希望委員會能允許他們現有的房屋布局合法化。他們提議將樓下的臥室與房屋其他部分隔開，並安裝一個廚房，實際上相當於增加了一個單間公寓。但委員會的投票結果為3：3。他們唯一的辦法就是向監事會提出上訴。

屋主不知情 法律無法破例

居民權益組織則進行遊說，反對允許這家人保留現有房屋。

「舊金山反驅逐聯盟」(San Francisco Anti-Displacement Coalition)政策主管海斯勒(Meg Heisler)認為，情況並不複雜：目前的房屋結構違反市府法規，必須進行整改，「若你買了一棟價值500萬美元的房子，然後稱自己不知情，我們就要為你破例，說法律不適用於你嗎？」

倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。

在舊金山，住房單元合併並非完全違法。房主或開發商可向市府申辯並申請特殊許可，這是一個繁瑣過程，最終決定權在於規劃部門。紀事報針對城市數據分析顯示，過去十年，規劃委員會很少批准、會導致可用單位總數減少的合併申請。